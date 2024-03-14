«Балтика» прошла «Локомотив» в Кубке России, одержав победу по пенальти

«Локомотив» сыграл вничью с «Балтикой» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:1).
На 3-й минуте Наир Тикнизян вывел московскую команду вперёд. Калининградцы отыгрались на 53-й — голом отметился Данила Козлов.
По сумме двух встреч счёт стал 3:3, победителя противостояния определила серия одиннадцатиметровых ударов, в которой лучше оказалась «Балтика» (7:6).
«Балтика» вышла в следующий раунд Пути РПЛ турнира. «Локомотив» сыграет в нижней сетке плей-офф Кубка России.
И снова Данила Козлов
И снова Данила Козлов