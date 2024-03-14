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«Балтика» прошла «Локомотив» в Кубке России, одержав победу по пенальти

вчера, 20:13
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаЗакончился после серии пенальти

«Локомотив» сыграл вничью с «Балтикой» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:1).

На 3-й минуте Наир Тикнизян вывел московскую команду вперёд. Калининградцы отыгрались на 53-й — голом отметился Данила Козлов.

По сумме двух встреч счёт стал 3:3, победителя противостояния определила серия одиннадцатиметровых ударов, в которой лучше оказалась «Балтика» (7:6).

«Балтика» вышла в следующий раунд Пути РПЛ турнира. «Локомотив» сыграет в нижней сетке плей-офф Кубка России.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 08:00
победа в серии одиннадцатиметровых-тоже победа!
112910415
112910415
сегодня в 05:43
Балтика старалась больше
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:00
Балтику с Победой!
Nare
Nare
вчера в 22:56
Локомотив тоже слил Кубок.
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:10
Балтийцев с победой... Когда мастерства не хватает,,, на зубах...
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 21:25
Это хорошо для Краснодара, что Локомотив сыграл в овертайме.
Сп62
Сп62
вчера в 21:20
Локомотв до финала решил объездным путём добираться.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:02
Балтика молодцы,выбили Локомотив из Кубка россии !
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:56
Вообще не удивлён, что в исполнении Локо очередное у.г. Миша, пора доставать чемоданы!
vova505
vova505
вчера в 20:55
Супер

И снова Данила Козлов
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:50
Рад за "Балтику". Не потому, что болею против железнодорожников, а потому, что симпатизирую этой команде, которой тяжело в чемпионате. Пусть повезёт в Кубке.
adekvat
adekvat ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 20:33
Точно, а Дзюбе надо больше тренировать пенальти.
lotsman
lotsman
вчера в 20:32
Молодцы Балтика. Играли хорошо, лучше Локо.
North West
North West
вчера в 20:30, ред.
Ну должно же было когда-то повезти. Хотя по игре Балтика была получше по моему мнению. В принципе то по игре прям сильно и не уступаем никому обычно, просто мяч как-то в сетку не залетает. А так в кубке Балтика пока выступает очень достойно, теперь бы в чемпионате так.
Интерес
Интерес
вчера в 20:18
Молодцы,и сыграли отлично,и вытянули пенальти,поставив сперва себя в трудное положение после второго неудачного пенальти,а потом попадания в штангу.Догоняли,догоняли и...перегнали!
Red blu
Red blu
вчера в 20:16, ред.
Балтика лучше пробила пенальти, значит заслужила победу.
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