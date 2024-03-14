«Атлетико» по пенальти обыграл «Интер» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

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сегодня, 01:45

«Атлетико» обыграл «Интер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).

На 33-й минуте гол Федерико Димарко вывел миланскую команду вперёд. На 35-й мадридцы отыгрались — забитым мячом отличился Антуан Гризманн. Мемфис Депай на 87-й забил второй для хозяев поля гол. По сумме двух встреч счёт стал 2:2, игра дошла до серии пенальти, в которой лучше оказались «матрасники» (3:2).

«Атлетико» вышел в 1/4 финала турнира.