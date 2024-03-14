«Атлетико» по пенальти обыграл «Интер» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Атлетико» обыграл «Интер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).
На 33-й минуте гол Федерико Димарко вывел миланскую команду вперёд. На 35-й мадридцы отыгрались — забитым мячом отличился Антуан Гризманн. Мемфис Депай на 87-й забил второй для хозяев поля гол. По сумме двух встреч счёт стал 2:2, игра дошла до серии пенальти, в которой лучше оказались «матрасники» (3:2).
«Атлетико» вышел в 1/4 финала турнира.
"Интеру" спасибо, но за два плей-офф ни одной сильной команды не прошли, по факту, так что всё заслуженно.
Как и с "Наполи", во втором тайме явно сказалась разница в интенсивности чемпионатов, и привыкший рубиться по 120 минут в плей-офф с "Реалом" АТМ был лучше минуты с 60-й до конца. Могли гораздо раньше завершать, но и на серии пенальти соответственно были свежее.
Ла Лига в почти полном составе кроме слабенького "Сосьедада" идёт дальше, Серия А , которая образовала целую слабую ветку в розыгрыше прошлого плова, заслуженно наконец-то высажена и отдыхает.
"Интеру" спасибо, но за два плей-офф ни одной сильной команды не прошли, по факту, так что всё заслуженно.
Как и с "Наполи", во втором тайме явно сказалась разница в интенсивности чемпионатов, и привыкший рубиться по 120 минут в плей-офф с "Реалом" АТМ был лучше минуты с 60-й до конца. Могли гораздо раньше завершать, но и на серии пенальти соответственно были свежее.
Ла Лига в почти полном составе кроме слабенького "Сосьедада" идёт дальше, Серия А , которая образовала целую слабую ветку в розыгрыше прошлого плова, заслуженно наконец-то высажена и отдыхает.
Мало кто в них верил, однако что Семёну удалось, так это построить кубковую команду. Двухраундовые поединки навылет - одно из главных достоинств "матрасников".
И да. Кто после сегодняшнего матча сможет сказать, что атакующий футбол для Атлетико - табу и недосягаемая высота ? Всё они могут и умеют, когда ситуация прижмёт: могут и гегенпрессинг устроить, и позиционное нападение круто обставить и пробить как следует.
P.S. Хороший жест от Эль Чоло в конце. После матча не поленился - прошёлся ножками дугой вдоль трибун, поблагодарив за поддержку своих.
Со стороны выглядело трогательно и... по-домашнему.
Мало кто в них верил, однако что Семёну удалось, так это построить кубковую команду. Двухраундовые поединки навылет - одно из главных достоинств "матрасников".
И да. Кто после сегодняшнего матча сможет сказать, что атакующий футбол для Атлетико - табу и недосягаемая высота ? Всё они могут и умеют, когда ситуация прижмёт: могут и гегенпрессинг устроить, и позиционное нападение круто обставить и пробить как следует.
P.S. Хороший жест от Эль Чоло в конце. После матча не поленился - прошёлся ножками дугой вдоль трибун, поблагодарив за поддержку своих.
Со стороны выглядело трогательно и... по-домашнему.