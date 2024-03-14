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«Атлетико» по пенальти обыграл «Интер» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

сегодня, 01:45
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерЗакончился после серии пенальти

«Атлетико» обыграл «Интер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).

На 33-й минуте гол Федерико Димарко вывел миланскую команду вперёд. На 35-й мадридцы отыгрались — забитым мячом отличился Антуан Гризманн. Мемфис Депай на 87-й забил второй для хозяев поля гол. По сумме двух встреч счёт стал 2:2, игра дошла до серии пенальти, в которой лучше оказались «матрасники» (3:2).

«Атлетико» вышел в 1/4 финала турнира.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 15:13, ред.
Вообще по матчам АТМ можно сделать какой угодно вывод. Иногда АТМ может сыграть идеально или проиграть андердогу.
Депай молодец, реанимировался и не сломался как многие распиаренные игроки. АТМ можно с таким успехом скупать игроков МЮ за бесценок. А в МЮ до сих пор думают, что многие проблемы в игроках, а не в тренере.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 15:03
Что это было? В первой встрече Интер доминировал, в ответке совсем другой АТМ и Интер.
У АТМ и Симеоне все таки побольше опыта в еврокубках, а Интеру пока видимо рано бороться за взрослые трофеи.
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 14:01
Прав в том что Интер не играл почти в интенсивный футбол в Сериале, борьбу им навязать особо никто и не смог, первый матч вселил им ложную уверенность в непогрешимости и проверку соперником его класса а то и выше не прошел, котлеты бодаются в Ла Лиге с Барселоной, Реалом и Атлетиком, им в такой футбол играть привычно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:52
Удивил Яйцетряс с хорошей стороны, всякое бывает)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:22
Если из двух выходов "один на один" ни разу...
Если пенальти в ворота не попадают...
О чем речь?
Бери шинель иди в ... Милан)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:20
Привет Павел!

Мог бы и доброе словечко и за дедушку Гризманна замолвить...
Не зря мну боялся этого старого коня.... ))
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 10:54, ред.
Вот хочу 1/4 Реал -Арсенал , ПСЖ -Барса , Бавария -Атлетико , Сити -Бавария. Всех четвертьфиналистов угадал после жеребьёвки ( есть комментарий- можете проверить ) , никаких сенсаций.
Sкрудж
Sкрудж ответ Рой Макай (раскрыть)
сегодня в 10:50
Атлетико прошли по делу , вот и всё. Было больше желания и больше физических сил . Интер привык у себя в полноги играть из за слабости чемпионата вот и результат. Атлетико создаст трудности любому сопернику . И никто вчера не бил исподтишка и не тянул время. Атлетико победил в футбол. У меня другой вопрос , что вы так восхищаетесь Интером ? Двадцатиочковым отрывом в дохлом чемпионата? У Атлетико Симеоне есть характер и он всегда был при Диего , а вот у Интера получается нет характера , плывёт по течению - идёт игра есть результат - хорошо, не идёт игра и переломить не могут.
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 09:58
Атлетико поймал кураж после гола Гризмана, а Интер наоборот поплыл, нельзя с такими командами играть на удержание счета, это самоубийство. Надо быть хладнокровными всю игру, в серии пенальти вообще, вышли с дрожащими ногами, за это и поплатились. За хладнокровие катлетам респект
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 09:52
Да с этим не спорю!)) Но все же 4:0 сливать это многовато)
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 09:51
вот что значит дома не забили парочку голов!! а выиграл бы интер дома 2-0 или 3-0, то прошли бы дальше!!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:30
Интер лузеры как они не смогли пройти антифутбол
mxw89gz5efrp
mxw89gz5efrp
сегодня в 09:03
Для Интера это серьезный финансовый удар.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:58
    Maikl322
    Maikl322
    сегодня в 08:52
    Просто Красавцы!!!
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 08:52
    Сразу сказал, что это самая мощная пара будет. Так и вышло.
    И футбол был не скучным во втором матче. Была рубка. Интер такой же провокатор, как Атлетико. Эпизод с Тюрамом чего стоит.
    Но разве это не удаление?
    Считаю, что должна быть хотя бы дисквалификация.

    Теперь все молятся на Дортмунд. Ждем жеребьёвку
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 08:50
    Уефа за Испанские клубы ? Бояться что создадут лигу?
    Рой Макай
    Рой Макай
    сегодня в 08:50
    Не понимаю чему все тут так радуются, стало просто на одного пассажира больше в 1/4. Матрасы настроились чисто на один матч, но на второй раз этого не хватит с сильным соперником, и придется применять свою любимую тактику провокаций, ударов исподтишка, затяжки времени и тд. С Интером был бы почти идеальный состав четвертьфиналистов. А так будет два матча с приставкой «УГ», в одном будут бить очень среднюю Боруссию, в другом мучиться с матрасами, тратя свои нервы и нервы болельщиков.
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 08:49
    Интер никакой а называли фаворитами лч
    vova505
    vova505
    сегодня в 08:45
    Замечательный матч
    Справедливый итог
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 08:43
    Чуть чуть Интеру не хватило... но на своем поле конечно матрасники сила.
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 08:43
    Ну что же, поздравляю матрасников с победой и проходом в 1/4, скажу чесно, не ожидал такой игры от Атлетико! Создали столько голевых моментов да еще и в одном матче, молодцы! Видно было что играли на победу!
    За Интер конечно же обидно, могли еще в первом матче забивать больше и решать задачу выхода, но увы....
    balalay
    balalay
    сегодня в 08:34, ред.
    интер и раньше грешил балетом, но на таком уровне - это неприемлемо, это просто позорно представлять каждое касание, а часто до него даже не доходило - как страшнейший удар по ногам... надоели балерины, не было ни одного фола, который бы не заканчивался корчами от боли на полчаса
    и закономерно эти корчи интера завершились промахом Лаутаро с пенальти вникуда, как корчи в мозге Инзаги научившего команду незаконно зарабатывать штрафные - тоже самое делал Моуриньо в своих командах
    Гризман как обычно победил почти в одиночку, гениальный чел
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 08:29
    Пара получилась солидная, победил сильнейший...
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 08:09
    Симеоне знает свою работу.
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 08:05
    В этой паре было 50 на 50 кто пройдет дальше таки и получилось, лишь серия пенальти определила победителя. Я так и думал что Атлетико может выиграть, три сильнейших клуба Ла Лиги в 1/4 финала. Сериа А когда то была сильнейшим лигой мира, чьи клуба всегда доходили практически до финала ЛЧ, но сегодня они не сильнее той же голландской лиги, где от случая к случаю выходят в плейофф и если как Аяксу в 19 году повезет доходят до поздних стадий, в прошлом году Интеру фартануло пройти до самого конца.

    PS И так 1/4 финала вышли сильнейшие клубы Реал, ПСЖ, Ман Сити, Бавария, Барселона, Арсенал, Атлетико и Боруссия, без сенсаций, тем интереснее дальше, пары будут просто шикарные.
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 07:58
    Атлетико с победой и выходом в 1/4 финала Лиги чемпионов.Молодцы!!!
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:33
    соперники были достойны друг друга !
    Colchoneros
    Colchoneros ответ Франц Кафка (раскрыть)
    сегодня в 07:32
    Завтра!
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    сегодня в 07:28, ред.
    Барселона - Арсенал
    Реал - ПСЖ
    МС - Бавария
    Атлетико - Боруссия

    Были бы огненные поединки )
    Гость
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