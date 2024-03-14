«Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» и вышел в 1/4 финала ЛЧ КОНКАКАФ

«Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» (3:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.
Голами в составе хозяев поля отметились Роберт Тэйлор, Лионель Месси и Луис Суарес.
Первый матч закончился со счётом 2:2, поэтому «Интер Майами» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.
пришло время побед !
пришло время побед !
Прежде чем писать подобное надо регламент посмотреть, кто там играет и каким образом они туда попали.
Прежде чем писать подобное надо регламент посмотреть, кто там играет и каким образом они туда попали.