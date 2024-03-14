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«Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» и вышел в 1/4 финала ЛЧ КОНКАКАФ

вчера, 08:36
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами3 : 1Логотип футбольный клуб НэшвиллНэшвиллМатч завершен

«Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» (3:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Голами в составе хозяев поля отметились Роберт Тэйлор, Лионель Месси и Луис Суарес.

Первый матч закончился со счётом 2:2, поэтому «Интер Майами» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 14:29
Прошлый сезон спасли после одного трансфера. Были сплошные лузы, но начали побеждать, взяли (первый трофей) кубок лиги - что и дало участие в ЛЧ этого сезона. Вот и сейчас неплохо так уже прошли, да и чемпионат ударно начали.
galem72
galem72
вчера в 12:26
Отличный результат для Интера из солнечного Майами. Удачи им в ЛЧ!
8rczaky72ptb
8rczaky72ptb
вчера в 09:57
Уровень ковбойской лиги вчера показали мексиканские команды, разнеся пиндосов 6:0 и 4:2
112910415
112910415
вчера в 09:40
болельщикам радость !
пришло время побед !
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:38
Можно смело стаыить в каждом матче на гол этих стариканов!
Elliada_
Elliada_
вчера в 09:29
Месси и Суарес снова зарешали. У каждого гол+пас. Майами уверенно выходит в 1/4 ЛЧ КОНКАКАФ. Всё-таки, Майами с Месси и без - это две разные команды.
v9eymqz8z4ux
v9eymqz8z4ux
вчера в 09:23
Майями теперь фаворит во всей зоне Океании и прочих
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ b7e4a5bsyv74 (раскрыть)
вчера в 09:18
А что в лиге чемпионов УЕФА одни чемпионы играют?
Прежде чем писать подобное надо регламент посмотреть, кто там играет и каким образом они туда попали.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 09:02
Красавчики.. А-ха-ха-ха.. 😀
b7e4a5bsyv74
b7e4a5bsyv74
вчера в 09:01
Непонятно какое отношение Интер Майами имеет к Лиги Чемпионов. Они с чемпионством даже рядом не находились.
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
Lorenzo Zizu больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 20. Поздравляем! Лига чемпионов 2023/2024
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:40
"Старая гвардия" сделала результат этого матча. Удачи Интеру в следующих играх.
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