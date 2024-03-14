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«Спартак» переиграл «Оренбург» и вышел в следующий раунд Пути РПЛ Кубка

вчера, 19:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Спартак» выиграл у «Оренбурга» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (3:1).

На 10-й минуте автогол Срджана Бабича вывел гостей вперёд. Александр Соболев на 36-й сравнял счёт. Антон Зиньковский на 65-й забил 2-й мяч москвичей. Бабич на 68-й увеличил преимущество хозяев поля. На 84-й южноуральская команда осталась в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Владимир Полуяхтов.

По сумме двух встреч «Спартак» выиграл со счётом 3:2 и вышел в следующий раунд Пути РПЛ турнира. «Оренбург» сыграет в нижней сетке плей-офф Кубка России.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 08:03
Спартак "переиграл")))))..мне больше нравится когда-"не доиграл"))))
Сп62
Сп62 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 07:39
На 5-6-е место как раз то, что надо. Вот с Квинси могли попасть в тройку.
112910415
112910415
сегодня в 05:46
уровень игры не вдохновляет
ол
ол
сегодня в 00:31
Спартак нужен в кубке. Но в победу не верю
ABir
ABir
вчера в 23:08
Радует, что победил действительно сильнейший, который пытается играть в атакующий футбол, а не в разрушение. Тем интереснее будут следующие игры.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:51
Если Соболев и Зиньковский забили, значит соперника не было
Amellus Amellus
Amellus Amellus
вчера в 22:44
Спартак хочет кубок и Абаскаля.
True Story
True Story
вчера в 21:48
Великая победа! Мудрый Абаскаль тащит мертвый Спартак вперед, а его за это хотят уволить! Это же заговор против Спартака!
Ledokol64
Ledokol64
вчера в 21:30
Не обольщайтесь! Абаскаля гнать надо долой. Никогда не высказывался по этому поводу, больше не могу молчать. Даже не скажу, что рад победе. Нет игры, нет, хотя бы примерно основного состава (про Промеса, скорее придется забыть, да и не может один яркий игрок тащить команду. Это подтверждали и сильнейшие игроки мировой истории футбола). Спартак после Романцева, Бескова не производит впечатление сильной, яркой и т.д. команды РПЛ. Ярцев и Каррера исключения...
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 21:18
Второй состав Оренбурга смотрелся достойно. На завтрешней жеребьёвке хотелось бы Спартак ,но боюсь предстоит играть с Балтикой.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:10
Это для финала пути РПЛ. Согласен?
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 21:02
Интерес к кубку уже давно потерян как клубами так и болелами....
Зачастую идет простой слив матчей....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:59
Хорошо, что выиграл "Спартак", а то Абаскаля совсем заклевали. Но... сегодня игра у команды пошла и реализация моментов была высокА, но никто из нас не даст гарантии, что в следующем матче будет то же. Тренеру симпатизирую и поэтому желаю ему дальнейших успехов.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:36, ред.
Нет Толя для меня интереснее Спартак-ЦСКА .
Это Круче...!.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:34
Хорошие пары могут быть из четверки. Зенит, ЦСКА, Спартак и Балтика. Но проигравшие не вылетят, а отправятся в нижнюю часть сетки. Ждёшь пару Спартак-Зенит? Круто.
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 20:32
Спасибо за победу. Слава Богу победили хоть. Показали характер,почему так не сыграли с Факелом не понятно
Ал373737
Ал373737
вчера в 20:18
Мозес, что с тобой происходит? Опять травма…. То ли это неготовность к сезону, то ли пора на пенсию…
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:16
С Победой Спартаковцы и выходом в полуфинал...завтра жребий и ждем своего соперника
shlomo
shlomo
вчера в 20:09
Заслуженная победа "Спартака". Но не могу сказать, что этот состав "Оренбурга" сыграл хуже, чем основной. Системности не наблюдается ни у того, ни у другого. Иногда случаются удачные эпизоды или даже короткие отрезки, но этого слишком мало.
Futurista
Futurista
вчера в 19:59
Порвали пуховик...Бабич дубль)...
nubom
nubom
вчера в 19:59
Никогда не думал, что придет день, когда в Москве против Спаратака Оренбург будет выходить вторым составом, имея один мяч в запасе перед ответной игрой.
Видно Давид Деограсия знал то, что мы не знаем, а можем только догадываться…
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:56
Вполне предсказуемый исход этого матча.
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