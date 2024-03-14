«Спартак» переиграл «Оренбург» и вышел в следующий раунд Пути РПЛ Кубка

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вчера, 19:55

«Спартак» выиграл у «Оренбурга» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (3:1).

На 10-й минуте автогол Срджана Бабича вывел гостей вперёд. Александр Соболев на 36-й сравнял счёт. Антон Зиньковский на 65-й забил 2-й мяч москвичей. Бабич на 68-й увеличил преимущество хозяев поля. На 84-й южноуральская команда осталась в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Владимир Полуяхтов.