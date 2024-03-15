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Акинфеев рассказал о наиболее значимых тренерах в своей карьере

вчера, 17:34

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о тренерах, которые в наибольшей степени повлияли на его карьеру.

Благодаря Газзаеву я состоялся как футболист, он мой футбольный отец. Если бы он меня не взял в основной состав, думаю, что ничего бы не было. Про Сёмина я сказал — он был эмоциональный, яростный, но по мышлению и тактике — топ. Хиддинк — джентльмен. Слуцкий — кресло-качалка, ха-ха. Но если серьёзно, то Слуцкий сыграл огромную роль в истории ЦСКА. Чем он хорош, так это умением договариваться – переговорщик от бога. Ганчаренко — боец. Саламыч — гуру и мозг. Федотов — из школы тренеров Газзаева, Сёмина. Он же, кстати, обыгрывал нас ещё в 2009 году с «Уралом», когда был и.о. Валентинович — настоящий русский мужик, может мозги правильно вправить.

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Все комментарии
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82xay6nfkcby
вчера в 23:55
Игорь Акинфеев - настоящая легенда российского футбола, и его мнение о тренерах, которые повлияли на его карьеру, безусловно, интересно для всех болельщиков. Он выражает огромную благодарность тренерам, которые помогли ему стать тем, кем он является сегодня.
Особенно стоит отметить его теплые слова о Газзаеве и Сёмине, которые, по его словам, сыграли ключевую роль в его становлении. Выражая свое уважение к Хиддинку, Слуцкому, Ганчаренко и Саламычу, Акинфеев подчеркивает их профессионализм и вклад в развитие российского футбола.
Федотов и Ганчаренко, упомянутые в контексте их работы в ЦСКА, также заслуживают особого внимания. Их опыт и умение работать с молодыми игроками, несомненно, помогли команде достичь больших успехов.
В целом, комментарий Акинфеева показывает его глубокое уважение к своим тренерам и признание их вклада в его карьеру. Это также подчеркивает важность преемственности и традиций в российском футболе, что помогает развивать молодых игроков и поддерживать высокий уровень профессионализма в тренерской работе.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:53
Шпалыча упомянул из большого к нему уважения.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:28
Всем тренерам ЦСКА дал своеобразную оценку. Молодец, никого не обидел.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:10
Всем напедалил и всех смешал в кучу. Ворота то он научился держать по природе.
Орать,только, Игорь, не надо
shlomo
shlomo
вчера в 18:10
Ну что, очень хорошая и верная характеристика от Игоря....
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Звезда по имени Солнце (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:00
Добрый вечер. Ликвидировали тот аккаунт.
Гость
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