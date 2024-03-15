Акинфеев рассказал о наиболее значимых тренерах в своей карьере

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о тренерах, которые в наибольшей степени повлияли на его карьеру.
Благодаря Газзаеву я состоялся как футболист, он мой футбольный отец. Если бы он меня не взял в основной состав, думаю, что ничего бы не было. Про Сёмина я сказал — он был эмоциональный, яростный, но по мышлению и тактике — топ. Хиддинк — джентльмен. Слуцкий — кресло-качалка, ха-ха. Но если серьёзно, то Слуцкий сыграл огромную роль в истории ЦСКА. Чем он хорош, так это умением договариваться – переговорщик от бога. Ганчаренко — боец. Саламыч — гуру и мозг. Федотов — из школы тренеров Газзаева, Сёмина. Он же, кстати, обыгрывал нас ещё в 2009 году с «Уралом», когда был и.о. Валентинович — настоящий русский мужик, может мозги правильно вправить.
Особенно стоит отметить его теплые слова о Газзаеве и Сёмине, которые, по его словам, сыграли ключевую роль в его становлении. Выражая свое уважение к Хиддинку, Слуцкому, Ганчаренко и Саламычу, Акинфеев подчеркивает их профессионализм и вклад в развитие российского футбола.
Федотов и Ганчаренко, упомянутые в контексте их работы в ЦСКА, также заслуживают особого внимания. Их опыт и умение работать с молодыми игроками, несомненно, помогли команде достичь больших успехов.
В целом, комментарий Акинфеева показывает его глубокое уважение к своим тренерам и признание их вклада в его карьеру. Это также подчеркивает важность преемственности и традиций в российском футболе, что помогает развивать молодых игроков и поддерживать высокий уровень профессионализма в тренерской работе.
Особенно стоит отметить его теплые слова о Газзаеве и Сёмине, которые, по его словам, сыграли ключевую роль в его становлении. Выражая свое уважение к Хиддинку, Слуцкому, Ганчаренко и Саламычу, Акинфеев подчеркивает их профессионализм и вклад в развитие российского футбола.
Федотов и Ганчаренко, упомянутые в контексте их работы в ЦСКА, также заслуживают особого внимания. Их опыт и умение работать с молодыми игроками, несомненно, помогли команде достичь больших успехов.
В целом, комментарий Акинфеева показывает его глубокое уважение к своим тренерам и признание их вклада в его карьеру. Это также подчеркивает важность преемственности и традиций в российском футболе, что помогает развивать молодых игроков и поддерживать высокий уровень профессионализма в тренерской работе.
Орать,только, Игорь, не надо
Орать,только, Игорь, не надо