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Александр Мостовой: «Если бы позвали в „Спартак“, пошёл бы, но не побежал»

вчера, 08:41

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном новом тренере «красно-белых».

Самый подходящий вариант тренера для «Спартака» — Станислав Черчесов, он только свободный у нас. Поэтому однозначно он, а не Карпин. Зачем Валерию Георгиевичу совмещать посты в сборной и таком клубе?

Много футбольных людей могут пойти работать в «Спартак». Если брать академию РФС, то многие ребята уже сейчас могут пойти работать помощниками в «красно-белый» клуб. Почти любой. Надо смотреть на прошлое каждого: кто-то не захочет идти, а кто-то без раздумий побежит.

Если бы меня позвали, то, конечно, бы пошёл в «Спартак», но не побежал, ха-ха! Однако я думаю, вряд ли Абаскаля уволят, нет причин для его ухода, хоть это и странно. Мостовой не критикует этого испанца, Мостовой говорит правду! При Абаскале «Спартак» как шел на 5-6-м месте, так и находится там. Две победы — и вернутся в тройку.

Сейчас страшного ничего нет. Уберите испанца с лавки — и «Спартак» не будет проигрывать. Тем более, за такие деньги Абаскаль может смотреть матчи своей команды не из Тарасовки, а вообще — из Испании!

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:34
Очередной набор бессвязного бреда.
Хиромант
Хиромант ответ x982kdqxy62p (раскрыть)
вчера в 14:42
- Да, но смешно было бы только Мостовому. Я хоть и болельщик Факела и Зенита, но Спартак всё же жалко. Постоянные внутренние конфликты. То с игроками, то с тренерами, то с администрацией - ИГРАТЬ НЕКОГДА!!!
shur
shur
вчера в 14:40
...Мост- шанс подняться! Я за !
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:42
В Спартаке от тренера мало что зависит... Если настроения и куража нет у ряда игроков, да ещё нет уголовников в старте... всё, пипец... никакой Жозе Моуринью не поможет...
Интерес
Интерес
вчера в 11:03
Повсюду ходят слухи:
Пополз бы он на брюхе!
Но это всё не так-
безмолвствует "Спартак"!
v775nnty2hgw
v775nnty2hgw
вчера в 10:55
Выбор для Спартака не велик: либо Черчесов, либо Карпин. Остальные известные спартачи пока не тянут на роль главного тренера.
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:46
Слов много - дел мало. Вот всё что нужно знать о Мостовом.
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:24
Размечтался, Мостовой. До "Спартака" тебе как тренеру без тренерского опыта ещё расти, да расти. Ни в РПЛ, ни в ФНЛ тебя никто не позовёт сразу. В "Велес" если позовут, то радуйся и беги.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:14
Спартак троллит даже Мостовой...
4wmwnyw7beuz
4wmwnyw7beuz
вчера в 09:59
Рассуждения из серии про бабушкины бубенчики
sihafazatron
sihafazatron ответ x982kdqxy62p (раскрыть)
вчера в 09:35
Спартак только для этого и существует)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:34
Мостовой не критикует этого испанца, Мостовой говорит правду!
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Начинал бы уже так:
"Мы, Александр Мостовой, считаем, что могли бы по доброте своей помочь Спартаку.... "
x982kdqxy62p
x982kdqxy62p
вчера в 09:32
Для смеха можно было пригласить
112910415
112910415
вчера в 09:26
быстро пошел бы ?
или всё же медленно побежал ?
lotsman
lotsman
вчера в 09:04
Зная, что его туда не позовут, так говорит.)
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