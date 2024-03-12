Александр Мостовой: «Если бы позвали в „Спартак“, пошёл бы, но не побежал»

Экс-футболист сборной России высказался о возможном новом тренере «красно-белых».

Самый подходящий вариант тренера для «Спартака» — Станислав Черчесов, он только свободный у нас. Поэтому однозначно он, а не Карпин. Зачем Валерию Георгиевичу совмещать посты в сборной и таком клубе?

Много футбольных людей могут пойти работать в «Спартак». Если брать академию РФС , то многие ребята уже сейчас могут пойти работать помощниками в «красно-белый» клуб. Почти любой. Надо смотреть на прошлое каждого: кто-то не захочет идти, а кто-то без раздумий побежит.

Если бы меня позвали, то, конечно, бы пошёл в «Спартак», но не побежал, ха-ха! Однако я думаю, вряд ли Абаскаля уволят, нет причин для его ухода, хоть это и странно. Мостовой не критикует этого испанца, Мостовой говорит правду! При Абаскале «Спартак» как шел на 5-6-м месте, так и находится там. Две победы — и вернутся в тройку.

Сейчас страшного ничего нет. Уберите испанца с лавки — и «Спартак» не будет проигрывать. Тем более, за такие деньги Абаскаль может смотреть матчи своей команды не из Тарасовки, а вообще — из Испании!