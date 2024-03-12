Азар рассказал, почему не вернулся в «Лилль» в конце карьеры

Экс-игрок сборной Бельгии высказался о причинах, по которым не вернулся в «Лилль» перед завершением карьеры.

Я всегда чётко понимал: «Лилль» – моя команда, мой единственный французский клуб. Я не мог представить себя в футболке другой французской команды.

Перед завершением карьеры я даже думал о возвращении, но это было слишком сложно, а еще у меня пропало стремление. Дело и в семье: нам пришлось бы покинуть Мадрид, а моя семья там обосновалась, я сомневался.

С одной стороны, я надеялся вернуться, поскольку это было бы красиво, но, с другой, мое тело давало сбои. Зачем возвращаться, если я не способен играть? Не было уверенности в том, что смогу выступать на добротном уровне, учитывая травмы, которые я получил за последнее время.

Когда я говорю о «Лилле», на ум приходит одно слово: замечательный. С самого начала, когда мне было 14 лет, и до момента ухода в 2012-м все было замечательно. И не только в плане футбола.