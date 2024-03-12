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Азар рассказал, почему не вернулся в «Лилль» в конце карьеры

вчера, 10:59

Экс-игрок сборной Бельгии Эден Азар высказался о причинах, по которым не вернулся в «Лилль» перед завершением карьеры.

Я всегда чётко понимал: «Лилль» – моя команда, мой единственный французский клуб. Я не мог представить себя в футболке другой французской команды.

Перед завершением карьеры я даже думал о возвращении, но это было слишком сложно, а еще у меня пропало стремление. Дело и в семье: нам пришлось бы покинуть Мадрид, а моя семья там обосновалась, я сомневался.

С одной стороны, я надеялся вернуться, поскольку это было бы красиво, но, с другой, мое тело давало сбои. Зачем возвращаться, если я не способен играть? Не было уверенности в том, что смогу выступать на добротном уровне, учитывая травмы, которые я получил за последнее время.

Когда я говорю о «Лилле», на ум приходит одно слово: замечательный. С самого начала, когда мне было 14 лет, и до момента ухода в 2012-м все было замечательно. И не только в плане футбола.

Ранее стало известно, что один из стадионов «Лилля» будет переименован в честь Эдена Азара.

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Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:11
Учитывая, что весь футбольный мир знает о любви Азара к бургерам, «Лилль» сделал очень умный маркетинговый ход, создав бургеры в честь Азара. Сам он является противоположностью Роналду, который не смог удержаться от того, чтобы обругать Coca-Cola на пресс-конференции. С каким отвращением он смотрел на кока-колу и толкнул в другую сторону... Действия Роналду, конечно, не сильно повлияли на прибыль Coca-Cola, но все, кто его боготворит, возможно, больше не пьют этот напиток, или уменьшили дозу.

В Лилль Азар вернется только ради своего процента от бургеров.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:55
Да он не нужен был Лиллю.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 12:33
Чего там обидного? Азар много раз в прессе говорил, что любит бургеры)
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
вчера в 12:15
Он бы уже не потянул, даже бы Лилль.
112910415
112910415
вчера в 12:06
шутники они там !..
бургеры пекут обидные !
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:43
Не смог вернуться, застрял в дверях раздевалки.
shlomo
shlomo
вчера в 11:42
Ну что, семья прежде всего... можно понять его.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:26
Даже могут назвать стадион в честь Азара !
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