Промес под стражей, а Халк и Вагнер на пляжах. Где сейчас знаковые легионеры из РПЛ

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вчера, 12:21

Квинси арестовали в Дубае.

Квинси Промес

Голландца держали под домашним арестом в ОАЭ после нового проступка, ведь скрылся с места дорожного происшествия. Но теперь прокуратура Нидерландов проснулась и потребовала экстрадиции футболиста. Фактически неграмотные юристы игрока и параллельно сам Квинси, который искал приключения в Дубае, отправили футболиста за решётку. Будут апелляции и попытки убежать от правосудия, но у шейхов есть договор об экстрадиции с голландцами. Грустно, что второй тюремный срок на 6 лет легендарный «спартаковец» получил по плохой статье – торговля наркотиками в особо крупных размерах. Москвичи потеряли лидера, Промес в тюрьме шейхов. Глупая история с точки зрения права. Нельзя было пускать Квинси в Объединённые Арабские Эмираты, раз решил до конца апелляций бегать от голландского суда. Сам себя отправил в руки правосудия, но будет пытаться улетать из ОАЭ с помощью дорогих адвокатов.

Вагнер Лав

Здесь если могло случиться преступление с участием легенды ЦСКА , то лишь на почве ревности со стороны многочисленных бывших подружек Вагнера Лава. Своё прозвище «Любовь» коротышка из ЦСКА получил не просто так. Но дела молодости остались в далёком прошлом. В 39 лет мистер Вагнер давно женат на спортивной блондинке по имени Лусилен. Жена явно повлияла на образ жизни бритоголового сейчас нападающего, поскольку даже в солидном для футбола возрасте – Вагнер Лав на год старше, чем Криштиану Роналду, бразилец до сих пор играет в футбол. Не задержался в Дании в «Мидтьюлланде», зато нашёл себе клубы в Бразилии. Лав ждёт старта бразильской Серии А в составе новичка высшей лиги «Атлетико Гоияниенсе».

Живанилдо Халк

Легенда «Зенита» тоже дома на пляже, тоже не жалуется на вторую жену. Халк развёлся с первой супругой и пошёл под венец с её молодой племянницей – вот такие бразильские страсти, сюжет для мыльной оперы. Мыльные пузыри могут пускать соперники после встречи с крепким от природы форвардом. Халк почти догнал Луиса Суареса по голам в бразильской Серии А в прошлом сезоне, 15 против 17. И хотя ветераны не стали лучшими снайперами сезона, но были близки, ведь победил игрок с двумя десятками мячей. Халк делал «Атлетико Минейро» чемпионом Бразилии в 2021-м году, удачно вернулся из Китая. Нападающий продлил контракт, Халк очевидный лидер команды, невзирая на возраст – летом нападающему исполнится 38 лет.

Мигель Данни

Не чужой для «Динамо» и особенно «Зенита» атакующий полузащитник завершил карьеру в 2018-м году. После чешской «Славии» перебрался в родной «Маритиму». Потом подумывал о возвращении в «Зенит», ему предлагали работу в петербуржском клубе. Но сорокалетний ветеран футбола в итоге решил остаться на родине. В ноябре стало известно, что Мигель назначен спортивным директором «Маритиму». Если окажется, что Данни талантливый менеджер, то с его именем – бывший игрок сборной Португалии и участник Лиги чемпионов, может двигаться дальше, работая на более знаменитые клубы.

Бранислав Иванович

Крепкий сербский защитник, который раскрылся в «Локомотиве», а после игры за «Челси» представлял «Зенит», завершил карьеру почти три года назад в составе ВБА . Совсем недавно петербуржцы поздравляли Ивановича с сорокалетием. А теперь в РФС планируют пригласить теннисиста Джоковича, а также Красича, Видича и Ивановича на товарищеский поединок России против Сербии. Бранислав – один из лучших зимних трансферов в истории «Челси», где сейчас проворачивают спорные сделки. Судя по всему, пока Иванович просто отдыхает и наслаждается пенсией, ведь хорошо поработал. У него дома есть целая комната с трофеями. Но затем точно вернётся в футбол, возможно, в качестве скаута, директора или тренера.

Гёкдениз Карадениз

Турецкий форвард завершил карьеру в 2018-м году. Гёкдениз играл в жизни только за два клуба, «Трабзонспор» и «Рубин». Спустя шесть лет у него есть тренерская лицензия, поэтому в ноябре прошлого года бывший футболист вернулся к работе в казанском клубе. На этот раз Карадениз возглавил «Рубин-2». Быть может, станет в будущем аналогом Зидана для команды из РПЛ ? Зинедин тоже работал с «Кастильей», набирался опыта в штабе Анчелотти – Рахимов вряд ли откажет Гёкденизу в стажировке. Карадениз решил начать тренерскую карьеру не в Турции, а в России.

Сезар Навас

В феврале прошлого года «Рубин» официально расстался с двумя селекционерами клуба. Одним из них оказался как раз Сезар Навас. Цезарь, как его величали, круто играл за «Рубин» и «Ростов». Завершил карьеру в клубе из Казани, является одним из главных легионеров РПЛ , которые светились в не чужих для Бердыева местах – Сердар Азмун, который сейчас выступает в аренде за «Рому», Кристиан Нобоа – после «Сочи» уехал зимой на родину в Эквадор, и Сезар Навас. Один из лучших центральных защитников в истории РПЛ сейчас активно комментирует события в лиге, точно смотрит поединки «Рубина».

Ведран Чорлука

Будет участником Евро-2024, куда пробилась сборная Хорватии, ведь стал тренером. Ассистент Чорлука – призёр чемпионата мира в Катаре после серебра, которое завоевал как футболист «клетчатых» и «Локомотива» в 2018-м году. Клуб из Москвы стал его последним в карьере, провёл за «железнодорожников» почти десять лет. Хотя Чорлуке мешали коварные хронические травмы, Ведрана до сих пор тепло вспоминают, когда смотрят на игру Ньямси в центре обороны в начале нового года. Чорлука вернулся домой, стал участником тренерского штаба Далича. У хорватов проходит смена поколений, ведь Модрич планирует уйти из сборной после Евро-2024, но на количество талантов в спорте крошечная страна не жалуется. Чорлуке не скучно в сборной, у хорватов всегда есть шансы на сенсацию.