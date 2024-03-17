«Вольфсбург» расстался с Ковачем

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вчера, 13:20

«Вольфсбург» заявил о расставании с главным тренером . Управляющий директор клуба Марсель Шефер сообщил об этом 52-летнему специалисту в ходе личной беседы в субботу вечером. Руководство проанализировало ситуацию и пришло к выводу, что команде необходимо придать новый импульс. Вместе с хорватом ушли его помощники Роберт Ковач и Аарон Бриггс.

Ковач возглавлял «Вольфсбург» с июля 2022 года. Под руководством специалиста «волки» провели 66 игр (23 победы, 17 ничьих и 26 поражений).

Напомним, после двадцати шести туров «Вольфсбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги.