Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияГермания. Бундеслига 2023/2024

«Вольфсбург» расстался с Ковачем

вчера, 13:20

«Вольфсбург» заявил о расставании с главным тренером Нико Ковачем. Управляющий директор клуба Марсель Шефер сообщил об этом 52-летнему специалисту в ходе личной беседы в субботу вечером. Руководство проанализировало ситуацию и пришло к выводу, что команде необходимо придать новый импульс. Вместе с хорватом ушли его помощники Роберт Ковач и Аарон Бриггс.

Ковач возглавлял «Вольфсбург» с июля 2022 года. Под руководством специалиста «волки» провели 66 игр (23 победы, 17 ничьих и 26 поражений).

Напомним, после двадцати шести туров «Вольфсбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноХазенхюттль стал новым главным тренером «Вольфсбурга»
Вчера, 22:41
ОфициальноВице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам подал в отставку
14 марта
Официально«Лацио» объявил об отставке тренерского штаба Сарри
14 марта
Официально«Краснодар» объявил о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера
14 марта
Скандальные отставки тренеров в РПЛ. Однажды выгнали наставника в перерыве матча
13 мартаВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии3
ОфициальноФутбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе спортивного директора
13 марта
Все комментарии
pqmpxtrhw3wx
pqmpxtrhw3wx
вчера в 15:08
Ковач в очередной раз показал себя чепушилой
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:39
Сложно будет волкам сходу найти хорошего тренера с командой помщников.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:21
Решили обновить кровь,заменой тренера - вдруг поможет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 