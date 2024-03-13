Скандальные отставки тренеров в РПЛ. Однажды выгнали наставника в перерыве матча

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вчера, 20:45

Импульсивные решения нередкость.

Владимир Ивич и «Краснодар»

Серб не заработал на отставку в новом году, ведь сыграл всего три поединка. Оставался шанс исправить ситуацию и вернуть уверенность в чемпионском забеге «Краснодара». Ничья против «Рубина» случилась после промахов фаворита у чужих ворот и гола казанцев со стандарта. «Ростову» проиграли в один мяч, хотя по делу, совершив много ошибок на всех участках поля. Смешанный состав против «Химок» провёл плохой поединок. Но не будь размолвки с директором клуба и Галицким, вряд ли Ивич лишился бы работы в середине марта. Впереди две с половиной недели для подготовки к матчу с «Локомотивом». Точно были разговоры на повышенных тонах, без правдоподобной версии о неожиданных конфликтах эту отставку объяснить невозможно. Разве что Ивич завтра окажется в «Спартаке». Но тогда речь снова о конфликте, а виноват будет серб, что «изменил» краснодарцам с москвичами.

Андрей Талалаев и «Ахмат»

После встречи «Ахмата» и «Пари НН» стало известно, что Талалаев остался без работы. Шел всего девятый тур РПЛ , грозненцы проиграли крепкому середняку, ничего страшного в тот день не произошло, никаких разгромов, просто дубль Сулейманова и гол Гоцука, уступили 1:3. Но оказалось, что Талалаева отправили в отставку в перерыве поединка, когда счет был всего 0:1 в пользу гостей. Соединились неудачные результаты последних матчей, отсутствие прогресса у новичка из нападения Агаларова под руководством тренера, а также темперамент боссов «Ахмата». Состоялся жесткий разговор в перерыве, Талалаеву не разрешили выйти к тренерской скамейке на второй тайм. Теперь наставник ведет «Химки» в РПЛ , а также обыграл «Краснодар» в Кубке.

Юрий Сёмин и «Локомотив»

Взаимная неприязнь с боссами – одна из фишек ветерана. Но как дела у «Локомотива», много раз стали чемпионами после ухода Юрия Павловича? Директора Кикнадзе больше в клубе нет, а ветерана могут вернуть в качестве консультанта. Молодому Галактионову нужны победы в ближайших матчах, чтобы не пережить опыт многих наставников «Локомотива» до и после Сёмина. Фанаты клуба взбесились, когда объявили об уходе Юрия Павловича. Конечно, в этом случае влиял возраст, и команде нужна была перезагрузка. Но клуб не выиграл от странных трансферов имени Ральфа Рангника и бывшего директора «Спартака» Томаса Цорна. Странные тренеры, вроде Циннбауэра, тоже ничего не дали «Локомотиву». При этом руководство через год поставит задачу выиграть РПЛ , как при Сёмине шесть лет назад. С пользой провести годы без ветерана точно не сумели, не было порядка в структуре клуба.

Массимо Каррера и «Спартак»

Не прощаются с тренером, который принес «золото» в РПЛ , фотографией стадиона вместо портрета, если нет конфликтов. Здесь не было особого скандала публично, поскольку Каррера довольно интеллигентно отзывается о «Спартаке», не исключал вариант с возвращением. Но в Москве новая власть – директора «Лукойла» и спортивный менеджер Амарал. Португалец пока не уволил Абаскаля, но задумался об этом. А Каррера возглавил «Асколи», аутсайдера Серии В, попробует возобновить тренерскую карьеру. Она после Москвы не задалась, поэтому не будем утверждать, будто Массимо абсолютно точно сделал бы «Спартак» стабильным клубом. Но Федун выбрал между тренером и группой игроков, которые не любили Карреру, именно футболистов. Это ошибка, метания из крайности в крайность для «красно-белых» давно стали будничным занятием. Поэтому они снова играют ужасно и уступили «Факелу». Не умеешь выбирать тренеров – получаешь противоречивый результат.

Юрий Красножан и «Локомотив»

У Виктора Ганчаренко был странный уход из «Урала». Летом 2015 года бродили слухи, что белорусский наставник якобы отказался проигрывать в «странном» матче. Теперь Ганчаренко снова в Екатеринбурге, и даже странно, что президент клуба Иванов не отправил его в отставку после стольких неудач и поражений. Словно отдает старые долги. У «Локомотива» перед Красножаном долгов не было. Но этот наставник неплохо стартовал в московском клубе, куда был назначен Ольгой Смородской. Но после поражения от звездного тогда «Анжи» тренера выгнали из клуба. Бродили слухи о «странном» матче. Похоже, в Москве заподозрили тренера в намеренном поражении. Хотя как наставник с бровки может обеспечить результат без помощи футболистов? В любом случае ещё один скандал в полную копилку странных отставок в РПЛ .

Сергей Юран и «Химки»

Как видите, в каждом из этих случаев за скандальной отставкой тренера торчат уши босса с характером или семью пятницами на одной неделе. Федун и Смородская заслужили себе репутацию сумасбродных менеджеров, особенно если говорим о последовательности решений с наставниками. В «Локомотиве» сохранили старые традиции и после отставки самой Смородской. У «Химок» тоже своеобразные управляющие. Например, Сергей Юран возглавлял этот клуб трижды. Дважды продержался полгода, а в третий раз его выгнали через пять с половиной месяцев, причем после удачных результатов. Юран спас «Химки» от вылета, а затем неплохо стартовал в новом сезоне РПЛ . После неожиданной отставки заговорили о конфликте с инвестором, чей сын был в составе.

Дополнительно качали версию, что Юран убеждал Карпина устроить «футбольную классику» – обмен очками. Победа сейчас, а в новом сезоне шесть пунктов проигравшей команде. Вот только договорной матч не состоялся, что ясно по результатам игры «Ростова» и «Химок». Сейчас Юран неплохо работает с «Пари НН», побеждая крепких соперников, а версия о сговоре похожа на попытку оклеветать тренера, объясняя фанатам отставку. Слухи слухами, а увольнение Юрана и последующий вылет «Химок» из высшего дивизиона – исторические факты.