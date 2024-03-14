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«Лацио» объявил об отставке тренерского штаба Сарри

вчера, 18:59

«Лацио» объявил, что весь тренерский штаб Маурицио Сарри подал в отставку. Заявление об этом было принято клубом.

Сарри покинул команду 13 марта. «Лацио» будет руководить Джованни Мартушьелло.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:59
ну да, время перемен настало
Neutron029
Neutron029 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:11
Узнаю старого знакомого! С возвращением! Я всегда говорил, что он отличается от философа Аристотеля и обладает своеобразным обаянием и индивидуальностью! Этому сайту нужны такие люди! И он меня настолько любит, что свой первый комментарий после долгого перерыва посвятил мне. Спасибо!

Давайте по пунктам: "Потом он начал писать статьи на соккере и вроде неплохие , но начал предъявлять претензии людям в группе что ему ставят мало лайков , нежели другим!"

Во-первых, я написал на этом сайте всего одну статью о Хави и Барселоне, которая стала единственной и последней статьей. Ну, это было тогда, когда Хави был назначен тренером. Я написал статью в течение 4 дней после назначения. И очень хорошо помню, что помимо петерек shlomo, Leha-ha50, A.S.A там еще была оценка 1 из 5 от пользователя — sv_1969. Я только вчера узнал, что этот аккаунт является резервным STVA 1, так как он сам вчера об этом написал. Ну это стало для меня новостью. Статья конечно была средней, но 100% не заслужила оценку 1. Я тогда думал что это совсем другой человек, оказывается ошибался. Спасибо!

Пункт второй: "начал предъявлять претензии людям в группе что ему ставят мало лайков , нежели другим! Мало того , в группе начались появляться фото как он занимается и прыгает ВЫШЕ самого КриРо!:

Почему он не пишет, что перед моим первым финалом в КП несколько его друзей посоветовали мне потратить 5000 баллов, а я наивный купился? Ну если решил обо мне рассказывать публично, покажи и обратную сторону медали. Про лайки я понял давно и не переживаю. И конечно про прыжки выше Роналду... Уважаемые пользователи, так как я был новым участником закрытой группы, они начали задавать обо мне вопросы, чтобы лучше знать, с кем они имеют дело. И я вежливо ответил на все вопросы. Сказал, что занимаюсь спортом помимо архитектуры и у меня неплохие показатели, и выложил фото просто чтобы не было сомнений. И я не говорил, что я опережаю легенду по всем параметрам, я просто сказал, что прыгаю выше по вертикали. Ну это, чтобы вы узнали обратную сторону. А так, без этой информации можно подумать, что я выложил фото и сказал это по другим причинам. Хорошо что теперь у вас она есть.

Пункт третий: "Теперь вот смотрю это перекинулось уже на главную страничку Конкурса! Тогда я попросил админов меня забанить , чтобы отдохнуть , так как не видел смысла соревноваться с клонами.

Здесь ключевая часть — "не видел смысла соревноваться с клонами". Кого он имеет в виду? Меня? Того человека, который в свой первый год участия в КП имел один аккаунт, и в основном играл с того аккаунта, и только через несколько месяцев спустя создал резервную? Это тогда, когда у них уже были такие... Он участвовал больше трех лет, с STVA 1 выиграл всего один раз за +36 месяцев https://www.soccer.ru/news/1305476. Но с моего основного менее чем за 14 месяцев участия я выиграл 4 раза, 3 раза после нововведения в правилах по лимиту баллов 700 за лучший комментарий. А те, кто выигрывал до 2021 года исключительно за счет преимущества в очках, исчезли после новых правил. И вопрос - в чем причина? Доказательство тому архив конкурса прогнозов.

П.С. Да ради Бога друзья! Я вообще не волнуюсь, так как знаю, что правда всегда на вершине, и вопрос только в том, сколько человек сможет до нее добраться! Так было всегда, со времен Римской империи и до нее. В 21 веке единственное, что изменилось, это то, что любой человек, когда захочет, может исказить жизнь и действия другого человека, написав в интернете что угодно. И за последний год по отношению ко мне, этим усердно занимались некоторые люди, можно даже сказать с командой! А я имею права высказаться, ведь все это делается по определенным причинам. Желаю здравствовать!
b8v3rhudv37a
b8v3rhudv37a
вчера в 19:28
Результаты не устроили, поэтому решили заменить!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:17
Не только в РПЛ меняются тренеры...
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 19:09
Лацио нужен совсем другой подход и правильно сделали.
Гость
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