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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

Футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе спортивного директора

вчера, 14:00

«Торпедо» договорилось о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон со спортивным директором клуба Дмитрием Рыскиным.

Функционер прокомментировал информацию о своей отставке для Матч ТВ.

Я покинул пост спортивного директора «Торпедо». Это решение принято руководство клуба. Если оно принято, то у меня вопросов нет.

Мне есть чем по жизни заниматься. Работы достаточно прямо сейчас. Существует работа и в футболе, и вне футбола. Если появятся какие‑то интересные истории, то вы об этом обязательно узнаете.

«Торпедо» занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. В матче 22-го тура «чёрно-белые» сыграли вничью с «Тюменью».

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Все комментарии
48e7snqe9a6u
48e7snqe9a6u
вчера в 14:33
Хорошо когда есть что-то за душой, и увольнение воспринимается очень спокойно. Многим о таком остается только мечтать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:25
Руководству "Торпедо" ничего не нужно. Оно просто пассив на их счёте, купленный из-за земель.

В 2017 году их купил московский девелопер Авдеев, получив, по факту, бесценные огромные территории под застройку с обещанием построить новый стадион, в основном он уже застроил территорию ЖК под сдачу, а вместо стадиона им. Стрельцова до сих пор котлован.
shlomo
shlomo
вчера в 14:13
Непонятные отставки.... закончился сезон и делайте рокировки....осталось совсем ничего.
Гость
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