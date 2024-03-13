Футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе спортивного директора

«Торпедо» договорилось о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон со спортивным директором клуба Дмитрием Рыскиным.
Функционер прокомментировал информацию о своей отставке для Матч ТВ.
Я покинул пост спортивного директора «Торпедо». Это решение принято руководство клуба. Если оно принято, то у меня вопросов нет.
Мне есть чем по жизни заниматься. Работы достаточно прямо сейчас. Существует работа и в футболе, и вне футбола. Если появятся какие‑то интересные истории, то вы об этом обязательно узнаете.
«Торпедо» занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. В матче 22-го тура «чёрно-белые» сыграли вничью с «Тюменью».
В 2017 году их купил московский девелопер Авдеев, получив, по факту, бесценные огромные территории под застройку с обещанием построить новый стадион, в основном он уже застроил территорию ЖК под сдачу, а вместо стадиона им. Стрельцова до сих пор котлован.
В 2017 году их купил московский девелопер Авдеев, получив, по факту, бесценные огромные территории под застройку с обещанием построить новый стадион, в основном он уже застроил территорию ЖК под сдачу, а вместо стадиона им. Стрельцова до сих пор котлован.