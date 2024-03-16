«Хетафе» переиграл «Жирону»

«Хетафе» минимально обыграл «Жирону» в матче 29-го тура Ла Лиги (1:0).
Гол забил Хесус Сантьяго на 33-й минуте.
После этой встречи «Хетафе» идет на 9-м месте (38 очков), «Жирона» занимает 2-ю строчку (62 балла).
«Хетафе» минимально обыграл «Жирону» в матче 29-го тура Ла Лиги (1:0).
Гол забил Хесус Сантьяго на 33-й минуте.
После этой встречи «Хетафе» идет на 9-м месте (38 очков), «Жирона» занимает 2-ю строчку (62 балла).
Ставка на яркий энергозатратный футбол играла до поры до времени, но силы закончились, игроки устали. Что было ожидаемо, тот же "Реал", например, никогда не форсирует игру и предпочитает не тратить много сил на победы с учётом дистанции и игры в ЛЧ, а каталонцы устраивали перестрелки в каждом туре.
Ставка на яркий энергозатратный футбол играла до поры до времени, но силы закончились, игроки устали. Что было ожидаемо, тот же "Реал", например, никогда не форсирует игру и предпочитает не тратить много сил на победы с учётом дистанции и игры в ЛЧ, а каталонцы устраивали перестрелки в каждом туре.