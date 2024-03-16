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«Хетафе» переиграл «Жирону»

вчера, 22:58
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе1 : 0Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

«Хетафе» минимально обыграл «Жирону» в матче 29-го тура Ла Лиги (1:0).

Гол забил Хесус Сантьяго на 33-й минуте.

После этой встречи «Хетафе» идет на 9-м месте (38 очков), «Жирона» занимает 2-ю строчку (62 балла).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт sportskeeda.com
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Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:36
Жаль
амурец
амурец
сегодня в 00:29
Сказка под названием Жирона заканчивается, а ведь такая веселенькая команда была
Валерыч
Валерыч
сегодня в 00:22
Что-то затянулся спад у "Жироны"...
Столько очков потеряла команда в весенней части сезона.
А ведь так хорошо всё начиналось...
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 00:09
Без классных игроков далеко не уедешь. Поэтому и гранды охотятся на скиловых игроков - кто-то из них обязательно порешит матчи своей выносливостью, скоростью, дриблингу, исполнением сложных пасов и ударов.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:04
Жаль. Желал им 2 место.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:20
Господа - товарищи!
Спасибо всем за приятное общение, мну к Морфею)
Всем мирной ночи!
(Если Лугано и Аль - Хиляль выиграет, звоните в любое время - налью!))
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:17
Что-то совсем перестала впечетлять Жирона .
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:15
А мне Павел так хотелось..., чтобы сказка состоялась.
Осталось ещё Байеру сдуться...
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:13
Жирона ожидаемо сдает по ходу чемпа!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:06
Тут речь уже не о борьбе за титул, и даже далеко не о борьбе хотя бы в Каталонии идёт - ясно, что сейчас хорошо бы для "Жироны" попасть в ЛЧ, и это будет очень и очень сложно, учитывая, что у команды 4 поражения в 6-ти последних матчах.

Ставка на яркий энергозатратный футбол играла до поры до времени, но силы закончились, игроки устали. Что было ожидаемо, тот же "Реал", например, никогда не форсирует игру и предпочитает не тратить много сил на победы с учётом дистанции и игры в ЛЧ, а каталонцы устраивали перестрелки в каждом туре.
ABir
ABir
вчера в 23:06
Сказка про Жирону похоже заканчивается
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:04
Сказке конец пришёл или Хетафе огонь?)
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