Дубль Бернарду Силвы помог «Манчестер Сити» выйти в полуфинал Кубка Англии

«Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл» в поединке 1/4 финала Кубка Англии (2:0).
Бернарду Силва забил на 13-й и 31-й минуте.
Ранее «Ковентри Сити» вышел в следующую стадию турнира.
|Манчестер Сити2 : 0Ньюкасл Юнайтед
|Матч завершен
«Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл» в поединке 1/4 финала Кубка Англии (2:0).
Бернарду Силва забил на 13-й и 31-й минуте.
Ранее «Ковентри Сити» вышел в следующую стадию турнира.
Я не не болею за горожан, но Пеп выстроил очередную команду, которая может смести всех. Скучаю по Барсе его времен...
Что касается Ньюкасла, то все идет к тому, что это "клуб-односезонка"...
Я не не болею за горожан, но Пеп выстроил очередную команду, которая может смести всех. Скучаю по Барсе его времен...
Что касается Ньюкасла, то все идет к тому, что это "клуб-односезонка"...
Сёдня та же песня. Мог Ньюкасл забить МС и мало мальски показать клыки ? Канеш. мог. Но только не с ссыкливой установкой на игру.
Сёдня та же песня. Мог Ньюкасл забить МС и мало мальски показать клыки ? Канеш. мог. Но только не с ссыкливой установкой на игру.