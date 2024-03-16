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Дубль Бернарду Силвы помог «Манчестер Сити» выйти в полуфинал Кубка Англии

вчера, 22:26
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл» в поединке 1/4 финала Кубка Англии (2:0).

Бернарду Силва забил на 13-й и 31-й минуте.

Ранее «Ковентри Сити» вышел в следующую стадию турнира.

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Все комментарии
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 08:37, ред.
...это ещё куда не шло, дружок у меня не рубит в нете,ну никак,
сколько раз объяснял ему, как под чужим браузером входить в Live.tv,
бесполезно...!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 00:13
Буду благодарен, если подскажете, как это осуществить.
lobsterdam
lobsterdam ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:51
Осмелюсь спросить, а что мешает?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 23:50
Два автогола!! Какой дубль Силвы?? Протрите фары! Новодворск имел немало моментов, но подвела реализация обычно фартовых игроков НЮ! Корявая победа МС!
Igo0rek
Igo0rek ответ allemz (раскрыть)
вчера в 23:47
Спасибо за поздравление))
С победой!)
Igo0rek
Igo0rek ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 23:46
Большое спасибо!)
Igo0rek
Igo0rek ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 23:45
Благодарствую!)
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:45
Спасибо дружище)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:33
Чёрт дери ! Как хочется смотреть АПЛ по телевизору, а не под одеялом при свете ночника.
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 23:21
Поздравляю, дружище! Искренне всего самого-самого наилучшего!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:18
Спокойно и не энергозатратно.. Что важно..
Roger Young
Roger Young
вчера в 23:04
Ньюкасл похоже вошел в пике. Не стыдно проиграть фавориту, стыдно ничего не показать при этом. Понимаю, что накопилась усталость, но сегодня на поле был вполне боевой состав, который провел совсем не боевой матч. Ходят слухи, что Хау попросят на выход по итогу сезона. Возможно это пойдет команде на пользу. Нужна встряска.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 23:02, ред.
Мои поздравления.
Здоровья, удачи и свершений в делах.

Остальное сам купишь.)
Roger Young
Roger Young ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:57
С днем Рождения! Крепкого здоровья и чтобы любимая команда чаще радовала победами)
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:56
Поздравляю всех сочувствующих. Матч получилось выиграть на классе и на удачливых ударах Силвы)

Еще один шаг к трофею пройден)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:54
Матч смотрел от и до..., и в принципе окончательно сформулировал для себя причину столь бесхребетного выступления Касла в ЛЧ. А именно: нельзя выиграть важный матч, если ты ментально прогибаешься под оппонента.
Сёдня та же песня. Мог Ньюкасл забить МС и мало мальски показать клыки ? Канеш. мог. Но только не с ссыкливой установкой на игру.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:43
С юбилеем!) Если Вы реально фанат МС, то поздравляю так же с закономерной победой!
Я не не болею за горожан, но Пеп выстроил очередную команду, которая может смести всех. Скучаю по Барсе его времен...
Что касается Ньюкасла, то все идет к тому, что это "клуб-односезонка"...
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:37
С юбилеем!)))
Жаль не 3:0, было бы прикольно 3:0 на 30 лет!)))
Elliada_
Elliada_
вчера в 22:28
Ожидаемая победа на классе. МС уверенно выходит в полуфинал Кубка Англии. Интересно, кто будет соперником Сити?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:28
Манчестер Сити сделали мне подарок на 30-ти летний юбилей, за что спасибо))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:28
Спокойненько в эконом режиме МС проходит в полуфинал!)
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