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Дубль Суареса помог клубу «Интер Майами» обыграть «Вашингтон Ди Си Юнайтед»

вчера, 23:30
Вашингтон Ди Си ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Вашингтон Ди Си Юнайтед1 : 3Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

«Вашингтон Ди Си Юнайтед» уступил команде «Интер Майами» в 5-м туре МЛС (1:3).

Джаред Струд вывел хозяев поля вперед на 14-й минуте. Леонардо Кампана сравнял счет на 24-й, а после этого Луис Суарес забил на 72-й и 85-й.

Нападающий Лионель Месси пропустил игру из-за мышечной травмы.

«Интер Майами» лидирует в таблице Восточной Конференции (10 очков), «Вашингтон Ди Си Юнайтед» идет на 7-м месте (5 баллов).

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 09:22
Месси в прошлом сезоне затащил кубок для Итрера и позвал друзей на помощь, а те с большим удовольствием откликнулись!!!
А у дырявого никогда друзей не было, были только партнёры.

Говоришь любительская лига?
Да турнир не самого большого уровня, но он официальный и турниры тоже официальные как и кубок, который Интер выиграл, что дало ему право играть в тамошней лиги чемпионов.
А что там выиграл дырявый? Правильно один любительский турнир, а в официальных турнирах одни фиаско!!!
g75xapct6cyv
g75xapct6cyv
сегодня в 07:08
Если не в этом сезоне, то никогда тогда Интер Майами не выиграет МЛС.
амурец
амурец
сегодня в 00:34, ред.
Суарес тащит Майами и Месси ему не нужен, а вот Месси без Суареса даде в любительской лиге неочем
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:09
Ну, а кому ещё решать пока нет Месси.. 👍
Futurista
Futurista
сегодня в 00:01
Да Лёня...в 36 мышцы уже не те...
Elliada_
Elliada_
вчера в 23:53
Молодец, Суарес. Выйдя на замену, принес победу команде.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:48
Месси с Суаресом тащат команду к чемпионству !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:47
Интер продолжает выигрывать и это нормально.
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