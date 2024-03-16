Дубль Суареса помог клубу «Интер Майами» обыграть «Вашингтон Ди Си Юнайтед»

«Вашингтон Ди Си Юнайтед» уступил команде «Интер Майами» в 5-м туре МЛС (1:3).
Джаред Струд вывел хозяев поля вперед на 14-й минуте. Леонардо Кампана сравнял счет на 24-й, а после этого Луис Суарес забил на 72-й и 85-й.
Нападающий Лионель Месси пропустил игру из-за мышечной травмы.
«Интер Майами» лидирует в таблице Восточной Конференции (10 очков), «Вашингтон Ди Си Юнайтед» идет на 7-м месте (5 баллов).
А у дырявого никогда друзей не было, были только партнёры.
Говоришь любительская лига?
Да турнир не самого большого уровня, но он официальный и турниры тоже официальные как и кубок, который Интер выиграл, что дало ему право играть в тамошней лиги чемпионов.
А что там выиграл дырявый? Правильно один любительский турнир, а в официальных турнирах одни фиаско!!!
А у дырявого никогда друзей не было, были только партнёры.
Говоришь любительская лига?
Да турнир не самого большого уровня, но он официальный и турниры тоже официальные как и кубок, который Интер выиграл, что дало ему право играть в тамошней лиги чемпионов.
А что там выиграл дырявый? Правильно один любительский турнир, а в официальных турнирах одни фиаско!!!