Дубль Суареса помог клубу «Интер Майами» обыграть «Вашингтон Ди Си Юнайтед»

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вчера, 23:30

«Вашингтон Ди Си Юнайтед» уступил команде «Интер Майами» в 5-м туре МЛС (1:3).

Джаред Струд вывел хозяев поля вперед на 14-й минуте. Леонардо Кампана сравнял счет на 24-й, а после этого Луис Суарес забил на 72-й и 85-й.

Нападающий Лионель Месси пропустил игру из-за мышечной травмы.

«Интер Майами» лидирует в таблице Восточной Конференции (10 очков), «Вашингтон Ди Си Юнайтед» идет на 7-м месте (5 баллов).