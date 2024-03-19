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Фанаты «Атлетико» сожгли футболку с фамилией Феликса

сегодня, 09:32
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс отметился голом в ворота «Атлетико» в матче Ла Лиги (3:0). Права на игрока принадлежат «матрасникам».

Игра проходила в Мадриде, местные фанаты встретили футболиста не лучшим образом: сожгли футболку с его фамилией и оплевали доску португальца, встроенную в плитку стадиона.

Игрок дал комментарий по теме:

Я понимаю болельщиков, но не нужно меня воспринимать как плохого парня. Даже с игроками «Атлетико» у меня очень хорошие отношения. Со стороны говорят, что я плохо лажу с бывшими футболистами команды, но это неправда. Я разговаривал с Лино и Лемаром, и все, кто проходили мимо, обнимали меня, они подходили поговорить.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 12:46
А при чём тут Феликс? Он оказался в Барселоне по причине того, что Симеоне ему не нашёл места в Атлетико. Так что болельщикам матрасов правильнее было бы сжигать футболку и оплёвывать доску с фотографией Симеоне, а не португальца, который виноват лишь в том, что хорошо играет, в отличии от коллектива Диего, которому Жоау показался не достойным даже лавки Атлетико.
adekvat
adekvat
сегодня в 12:03
Сожжение к масленице приурочили?
Futurista
Futurista ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 10:53, ред.
Был бы Феликс "железным", он бы их покарал)...
69df29rbu456
69df29rbu456
сегодня в 10:43
Недеццкие страсти кипят под жарким испанским солнцем
drug01
drug01
сегодня в 10:29
Иногда надо радоваться за своего игрока.....
Elliada_
Elliada_
сегодня в 10:17
Был бы Феликс черным, то такой ор подняли бы, а так просто забудут и всё.
112910415
112910415
сегодня в 10:03
и это - совершенно лишнее !
asqugwbk525j
asqugwbk525j
сегодня в 09:58
Из-за гола в ворота Атлетико? Да, фатанизм ..
Гость
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