Фанаты «Атлетико» сожгли футболку с фамилией Феликса

Нападающий «Барселоны» отметился голом в ворота «Атлетико» в матче Ла Лиги (3:0). Права на игрока принадлежат «матрасникам».

Игра проходила в Мадриде, местные фанаты встретили футболиста не лучшим образом: сожгли футболку с его фамилией и оплевали доску португальца, встроенную в плитку стадиона.

Игрок дал комментарий по теме:

Я понимаю болельщиков, но не нужно меня воспринимать как плохого парня. Даже с игроками «Атлетико» у меня очень хорошие отношения. Со стороны говорят, что я плохо лажу с бывшими футболистами команды, но это неправда. Я разговаривал с Лино и Лемаром, и все, кто проходили мимо, обнимали меня, они подходили поговорить.