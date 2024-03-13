Ивич обратился к болельщикам «Краснодара»

Экс-главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич обратился к болельщикам команды.
Сегодня стало известно об отставке специалиста.
Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего.
Экс-главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич обратился к болельщикам команды.
Сегодня стало известно об отставке специалиста.
Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего.
Теперь, особенно на базе знаний о том, что причиной, видимо, была негативная реакция Ивича на речь Хашига в раздевалке, стало понятно - Хашигу нужен не топ-тренер, а тренер, который не будет иметь своего мнения ни по чему.
И возвращение Мусаева прямое тому подтверждение. И подтверждение того, что "Краснодар", видимо, никогда не выиграет РПЛ. Ну что же, хозяин - барин.
Теперь, особенно на базе знаний о том, что причиной, видимо, была негативная реакция Ивича на речь Хашига в раздевалке, стало понятно - Хашигу нужен не топ-тренер, а тренер, который не будет иметь своего мнения ни по чему.
И возвращение Мусаева прямое тому подтверждение. И подтверждение того, что "Краснодар", видимо, никогда не выиграет РПЛ. Ну что же, хозяин - барин.