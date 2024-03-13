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Ивич обратился к болельщикам «Краснодара»

вчера, 17:58

Экс-главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич обратился к болельщикам команды.

Сегодня стало известно об отставке специалиста.

Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:06
начинается новый этап ...
менее успешный
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 00:48, ред.
Такое чувство, что тренера слили. Позвонили боссы из Петербурга и приказным тоном попросили уступить 1-е место в РПЛ, вот и конфликт произошел между тренером и руководством … правильно что ушел такую продажность только наши тренера и чинуши могут проглотить..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Владимир Кульгав (раскрыть)
вчера в 22:19
Там личные отношения...
Владимир Кульгав
Владимир Кульгав ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 22:05
Какая? В двух словах.
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 21:53
Осуждать просто. Разобраться сложнее. Я не знаю, почему убрали Ивича. Но думаю, что для этого решения были веские основания. Иначе - невозможно. На кону репутация и деньги. Очень большие. Не просто так. Я как-то уволил успешного начальника отдела. Оказался героиновым наркоманом. Сложно было сотрудникам объяснить своё решение. Парня уважали, работал хорошо. Но мой опыт требовал именно такого решения. Это как пример.
lotsman
lotsman
вчера в 21:09
У Ивича не сложились отношения с руководством, поэтому и уволили за малейшую осечку.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:21
Стандартное обращение... Видимо с руководством не хилый конфликт был...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:57
Красножан сейчас главный тренер женской сборной России.
Ну а по той команде там же и Заруцкий , Исаев, Алчегиров , Джудович , Амисулашвили.......Гогуа только в Нальчике играл. Куда уходил не получалось...)
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:32
Норм тренер,пусть попадёт в нормальный клуб не хуже Краснодара!
TheBoLt
TheBoLt ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 18:57
Да, Хашиг очень обидчивый, его легко задеть. Как Ганчаренко когда-то, не успел появиться и до свидания) А Красножана бы сейчас увидеть, давно о нем ничего не слышно. После Спартак-Нальчик и скандала с Локо залег на тренерское дно. Если правильно помню, его стиль - высокий прессинг, ставка на стандарты и длинные забросы за спину защитникам. Помню Пилипчук и Гогуа были быстрыми, хорошо убегали вперед
sv_1969
sv_1969 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 18:52
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 18:48
Там Хашига все мутит... , не адекватный человек . Да краснодар теперь думаю все и если в тройке удержиться , то будет хорошо .
Когда то Смородская вот так уволили Красножана в Локомотиве , когда те были по моему даже лидерами РПЛ...Но там другая история...)
TheBoLt
TheBoLt ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:47
Мусаев свой, доморощенный. Галицкий его можно сказать с тренерских пеленок носил. Свой ребенок всегда ближе соседского. А о Шалимове только негативные воспоминания
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:45
- А почему президент нашей страны иногда увольняет тех, или иных министров, губернаторов? Правильно! Не справляются со своими обязанностями. И все согласны.
- А когда организатор и владелец фк Краснодар делает то же самое - крик во всю Ивановскую - ОН НЕ ПРАВ! А я думаю, что руководство видит все проблемы клуба изнутри, и ему виднее.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 18:39
А по мне так, наоборот, показательный случай. Я до сих пор удивлялся, почему такие невнятные физруки, как Мусаев и Шалимов, такой лимит терпения имели в клубе.

Теперь, особенно на базе знаний о том, что причиной, видимо, была негативная реакция Ивича на речь Хашига в раздевалке, стало понятно - Хашигу нужен не топ-тренер, а тренер, который не будет иметь своего мнения ни по чему.

И возвращение Мусаева прямое тому подтверждение. И подтверждение того, что "Краснодар", видимо, никогда не выиграет РПЛ. Ну что же, хозяин - барин.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:30
Ошибка хозяев и руководства Краснодара налицо. Отставка тренера вряд ли пойдёт на пользу. А могла бы получиться отличная заруба за золото или пьедестал как минимум...
eqgar99v6zqf
eqgar99v6zqf
вчера в 18:29
Да времена не все самые-самые лучшие даже у Галича!!!!!
Вещий
Вещий
вчера в 18:08
Зашёл в группу ВК Краснодара, 95% болел в полном шоке и негодуют.... Это просто как минимум некрасиво делать в разгар сезона .... никто дурость Галицкого не понимает....

Всегда уважал проект Галицкого и желал Краснодару наконец-то победы в чемпионате страны, но теперь всем понятно, что до этого не дорос именно сам владелец клуба. Полетит теперь Краснодару кубарем вниз, несправедливость она имеет свойство возвращаться.....
112910415
112910415
вчера в 18:08
и тебе добра, тренер ! (
uxfa2mzhyyac
uxfa2mzhyyac
вчера в 18:02
За второе место не каждого увольняют
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 18:00
Не знаю как комментировать увольнение Ивича...
Гость
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