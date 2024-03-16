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Захарян на испанском языке обратился к болельщикам «Реала Сосьедад»

вчера, 10:44
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)2 : 0Логотип футбольный клуб КадисКадисМатч завершен

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян обратился к болельщикам команды на испанском языке после своего первого гола за клуб, который он забил в ворота «Кадиса» в матче 29-го тура чемпионата Испании (2:0).

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба команды.

Спасибо за поддержку. Я очень рад победе и голу. Вперёд, «Реал Сосьедад».

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Все комментарии
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
вчера в 19:53
А что не баскском тогда бы вообще своим стал, ну итак нормально
112910415
112910415
вчера в 15:28
красавец, однако !
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 11:43
Молодчина, Арсен!!
Удачи ему желаю в карьере.
Вещий
Вещий
вчера в 11:41
Ну что... наверное завоевал многие сердца болельщиков.
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:30
Забил гол и в себя поверил
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:09, ред.
20 лет...
А уже 2,5 языка знает...
Умный взгляд, здравые высказывания,даже внешне видимый интеллект и адекватность поступков всегда отличала его от многих сверстников

Удачи Арсену!!!
drug01
drug01
вчера в 11:08
Удачи Захаряну желаю! Верим впереди будут ещё лучшие игры!
ru755wbgvjn9
ru755wbgvjn9
вчера в 10:56
Поздравляю Арсена с первым голом за “Реал Сосьедад”! Его умение играть на высоком уровне и свободно общаться на испанском впечатляет и подтверждает его профессионализм. Уверен, что он принесет много пользы своему клубу в будущих матчах. Вперед, Арсен!
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 10:45
Арсену желаю удачи! Ему не повезло с травмой, потом все станет лучше.
Гость
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