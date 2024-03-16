Захарян на испанском языке обратился к болельщикам «Реала Сосьедад»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян обратился к болельщикам команды на испанском языке после своего первого гола за клуб, который он забил в ворота «Кадиса» в матче 29-го тура чемпионата Испании (2:0).
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба команды.
Спасибо за поддержку. Я очень рад победе и голу. Вперёд, «Реал Сосьедад».
А уже 2,5 языка знает...
Умный взгляд, здравые высказывания,даже внешне видимый интеллект и адекватность поступков всегда отличала его от многих сверстников
Удачи Арсену!!!
А уже 2,5 языка знает...
Умный взгляд, здравые высказывания,даже внешне видимый интеллект и адекватность поступков всегда отличала его от многих сверстников
Удачи Арсену!!!