Захарян на испанском языке обратился к болельщикам «Реала Сосьедад»

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вчера, 10:44

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» обратился к болельщикам команды на испанском языке после своего первого гола за клуб, который он забил в ворота «Кадиса» в матче 29-го тура чемпионата Испании (2:0).

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба команды.