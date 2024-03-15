Фанаты «Брайтона» ответили болельщикам «Ромы» на оскорбительный баннер

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вчера, 19:34

Болельщики «Брайтона» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:0, 1:4 по сумме встреч) ответили фанатам «Ромы», которые во время первой игры вывесили баннер с оскорблением в адрес королевы Англии.

Поклонники «чаек» на своем баннере разместили надпись: «Тотти любит пиццу с ананасами». Данный ингредиент не одобряется в кулинарной традиции Италии.