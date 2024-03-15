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Фанаты «Брайтона» ответили болельщикам «Ромы» на оскорбительный баннер

вчера, 19:34
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Болельщики «Брайтона» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:0, 1:4 по сумме встреч) ответили фанатам «Ромы», которые во время первой игры вывесили баннер с оскорблением в адрес королевы Англии.

Поклонники «чаек» на своем баннере разместили надпись: «Тотти любит пиццу с ананасами». Данный ингредиент не одобряется в кулинарной традиции Италии.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 21:56
Написали бы еще, что Тотти варит спагетти аль денте полчаса...так обиднее)...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:42
Присем здесь королева, которой уже нет на этом свете? Может в Италии об этом не знают?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:34
Какой-то невнятный ответ от болельщиков. Команда тоже слабо ответила на разгром 0:4 победой всего лишь 1:0 и вылетела. Рома вышла победителем из этого противостояния.
95rw9psgur49
95rw9psgur49
вчера в 21:06
Кто сильнее, тот и может прикалываться.
112910415
112910415
вчера в 20:30
и ответили они умненько !
shlomo
shlomo
вчера в 20:28
Не они начали первые... поэтому счет 1:1....:)))
Igo0rek
Igo0rek ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 20:22
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez
    вчера в 20:20
      adekvat
      adekvat
      вчера в 20:08
      Молодцы и те, и те без них я бы не узнал что итальянцы не дружат с ананасами.
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце
      вчера в 20:01, ред.
      Ответили так ответили...
      Итальянцы на самом деле считают, что в пицце не должно быть ананасов, но тут дело в сравнении.
      Англичане прежде всего сами унизили свою королеву сравнив её с пиццей.
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 20:00
      Наказать надо оба клуба за фанатов.
      Гость
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