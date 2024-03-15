Фанаты «Брайтона» ответили болельщикам «Ромы» на оскорбительный баннер

Болельщики «Брайтона» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:0, 1:4 по сумме встреч) ответили фанатам «Ромы», которые во время первой игры вывесили баннер с оскорблением в адрес королевы Англии.
Поклонники «чаек» на своем баннере разместили надпись: «Тотти любит пиццу с ананасами». Данный ингредиент не одобряется в кулинарной традиции Италии.
Но теперь ответка была у Брайтона дома и болельщики Ромы ничего не совершили.
Но теперь ответка была у Брайтона дома и болельщики Ромы ничего не совершили.
Итальянцы на самом деле считают, что в пицце не должно быть ананасов, но тут дело в сравнении.
Англичане прежде всего сами унизили свою королеву сравнив её с пиццей.
Итальянцы на самом деле считают, что в пицце не должно быть ананасов, но тут дело в сравнении.
Англичане прежде всего сами унизили свою королеву сравнив её с пиццей.