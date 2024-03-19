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Дивеев уехал из расположения сборной России

сегодня, 20:34

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев покинул тренировочный лагерь национальной команды.

Не стоит [его ждать]. Он приехал и уже уехал.

Игрок покинул поле на 59-й минуте ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» 12 марта. Как сообщал врач ЦСКА Эдуард Безуглов, футболист в одном из игровых эпизодов почувствовал дискомфорт в области голени, но первичный осмотр не выявил значительных повреждений.

Сборная России проводит подготовку к товарищеским матчам с Сербией и Парагваем, которые пройдут 21 и 25 марта соответственно.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 23:47
Защитник хороший ... , но видимо что бы травму не усугублять главный его и отпустил
27j5vav8gmtp
27j5vav8gmtp
сегодня в 22:47
Не готов он играть за сборную, вот и уехал
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:31
Да и не нужен он
Интерес
Интерес
сегодня в 21:15
Он уехал(а не улетел),но обещал вернуться.Срок не назвал.
Можно подумать,что и так не было понятно,что он не готов по медицинским показаниям.Его и в ЦСКА не надо было до устойчивого покрытия выпускать.Где-нибудь в конце апреля-начале мая,на последние важные матчи.
pomor45
pomor45
сегодня в 21:14, ред.
Приехал, чтобы уехать. И то хорошо. Слуцкий, бывало, лечил своих в сборной.
drug01
drug01
сегодня в 21:14
Ему рано играть за сборную. Надо пройти лечебный лечебный курс в клубе.
adekvat
adekvat
сегодня в 20:42
Он приехал и уже уехал, бабка мне так на остановке раз ответила, когда я на автобус опоздал. Карпину в справочном бюро работать.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 20:37
Без хорошей защиты будет не просто!
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