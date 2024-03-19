Дивеев уехал из расположения сборной России

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сегодня, 20:34

Главный тренер сборной России сообщил, что защитник ЦСКА покинул тренировочный лагерь национальной команды.

Не стоит [его ждать]. Он приехал и уже уехал.

Игрок покинул поле на 59-й минуте ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» 12 марта. Как сообщал врач ЦСКА Эдуард Безуглов, футболист в одном из игровых эпизодов почувствовал дискомфорт в области голени, но первичный осмотр не выявил значительных повреждений.

Сборная России проводит подготовку к товарищеским матчам с Сербией и Парагваем, которые пройдут 21 и 25 марта соответственно.