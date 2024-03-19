Дивеев уехал из расположения сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев покинул тренировочный лагерь национальной команды.
Не стоит [его ждать]. Он приехал и уже уехал.
Игрок покинул поле на 59-й минуте ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» 12 марта. Как сообщал врач ЦСКА Эдуард Безуглов, футболист в одном из игровых эпизодов почувствовал дискомфорт в области голени, но первичный осмотр не выявил значительных повреждений.
Сборная России проводит подготовку к товарищеским матчам с Сербией и Парагваем, которые пройдут 21 и 25 марта соответственно.
Можно подумать,что и так не было понятно,что он не готов по медицинским показаниям.Его и в ЦСКА не надо было до устойчивого покрытия выпускать.Где-нибудь в конце апреля-начале мая,на последние важные матчи.
Можно подумать,что и так не было понятно,что он не готов по медицинским показаниям.Его и в ЦСКА не надо было до устойчивого покрытия выпускать.Где-нибудь в конце апреля-начале мая,на последние важные матчи.