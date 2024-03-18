В составе сборной Сербии произошли изменения

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вчера, 15:49

Нападающий «Ювентуса» и защитник «Ред Булл Зальцбург» не примут участия в ближайших товарищеских матчах сборной Сербии. Игроки получили повреждения.

Также по личным причинам мартовский сбор сербов пропустит защитник «Мальорки» . Вместо них в сборную Сербии вызваны защитник «Спартака» и игрок обороны «Панатинаикоса» . Об этих изменениях в окончательном списке вызванных игроков на пресс-конференции сообщил главный тренер «Белых орлов» Драган Стойкович.

21 марта сербы сыграют со сборной России, а 25 марта со сборной Кипра.