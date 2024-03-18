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В составе сборной Сербии произошли изменения

вчера, 15:49

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович и защитник «Ред Булл Зальцбург» Алекса Терзич не примут участия в ближайших товарищеских матчах сборной Сербии. Игроки получили повреждения.

Также по личным причинам мартовский сбор сербов пропустит защитник «Мальорки» Матия Настасич. Вместо них в сборную Сербии вызваны защитник «Спартака» Срджан Бабич и игрок обороны «Панатинаикоса» Филип Младенович. Об этих изменениях в окончательном списке вызванных игроков на пресс-конференции сообщил главный тренер «Белых орлов» Драган Стойкович.

21 марта сербы сыграют со сборной России, а 25 марта со сборной Кипра.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:35
Что то "братушки", как избушка бабушки Яги, поворачивается к лесу передом, а к нам задом...))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Balbes77773 (раскрыть)
вчера в 20:59
А назови нам сборную Россиии, а не Карпина...)
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:42
Возможно у Влаховича действительно какая-то травма.
В недавнем матче Ювентуса и Дженоа он сыграл очень слабо и невыразительно, был непохож сам на себя, часто ошибался.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:24
Против они не были, как не были и за. Просто выжидали. А Влаховичу клубное руководство посовеовало" получить травму"
112910415
112910415
вчера в 17:24
надо же, какие внезапные "повреждения" .... )
74s5fwfbsqpw
74s5fwfbsqpw
вчера в 17:12
И пошли бы они... лесом. Наступят еще времена, когда будут что то вякать в свое оправдание.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:03, ред.
Если мне не изменяет память, Душан Влахович изначально был против матча с нашей сборной. По всем известным причинам. Сослаться на травму - самое простое, что может быть, чтобы не играть. По поводу остальных "отказников" не знаю, но Федерация футбола Сербии также была настроена против матча и ждала разрешения от УЕФА.
Если я ошибаюсь, поправьте.
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 16:55
Ребят,вам вам в самом деле будет интересна игра сборной Карпина?не России,а Карпина?
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:26
С Сербией будет проверка на прочность
n6gf8ma2eyz8
n6gf8ma2eyz8
вчера в 16:08
Влахович точно боится санкций,с остальными может правда
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:00
Интересный должен быть матч,надо будет посмотреть.
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