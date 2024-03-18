В составе сборной Сербии произошли изменения

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович и защитник «Ред Булл Зальцбург» Алекса Терзич не примут участия в ближайших товарищеских матчах сборной Сербии. Игроки получили повреждения.
Также по личным причинам мартовский сбор сербов пропустит защитник «Мальорки» Матия Настасич. Вместо них в сборную Сербии вызваны защитник «Спартака» Срджан Бабич и игрок обороны «Панатинаикоса» Филип Младенович. Об этих изменениях в окончательном списке вызванных игроков на пресс-конференции сообщил главный тренер «Белых орлов» Драган Стойкович.
21 марта сербы сыграют со сборной России, а 25 марта со сборной Кипра.
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Если я ошибаюсь, поправьте.