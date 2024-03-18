Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыТоварищеские матчи. Сборные 2024

Молодёжная сборная России недосчиталась трёх игроков

вчера, 13:05

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров сообщил, что трое игроков выбыли из заявки на предстоящие матчи.

Из тех, кто планировался, из-за травм не доехали Стас Бессмертный и Саша Кокшаров. Ещё вчера почувствовал небольшой дискомфорт Кисляк. Поэтому мы договорились с ЦСКА, что не будем подвергать его риску и вернём обратно в клуб. Вместо него поедет Глебов.

Напомним, 21 марта россияне сыграют с молодёжной сборной Уругвая. 23 числа подопечные Шабарова встретятся с командой «Насьональ», а через два дня проведут товарищеский матч с «Монтевидео Сити Торке».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В составе сборной Сербии произошли изменения
Вчера, 15:49
Защитник «Челси» заменит Хосе Гайя в сборной Испании
Вчера, 11:00
Лодыгин надеется задержаться в сборной России после первого за 8 лет вызова
17 марта
Слухи«Арсенал» может отказать в вызове Салиба в сборную Франции на Олимпиаду
17 марта
ОфициальноКаземиро выведен из состава сборной Бразилии в связи с травмой
17 марта
Официально4 игрока из РПЛ вошли в финальный список сборной Парагвая на матч с Россией
17 марта
Сортировать
Все комментарии
nfgqge9emkcc
nfgqge9emkcc
вчера в 15:22
Будет шанс у других проявить себя.
2h3nqknd5r7v
2h3nqknd5r7v
вчера в 14:39
Есть время и возможность чтобы на их место найти игроков.
fe5euuvm8qqe
fe5euuvm8qqe
вчера в 14:31
Потери до игры всегда не приятны! Но состав большой всё будет хорошо!
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:56
Выбор из полсотни игроков должен быть, на троих - старая добрая традиция...
d7wkpej7fdgw
d7wkpej7fdgw
вчера в 13:34
Я уж подумал, что на троих где-то пацаны сообразили
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 