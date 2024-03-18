Молодёжная сборная России недосчиталась трёх игроков

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров сообщил, что трое игроков выбыли из заявки на предстоящие матчи.
Из тех, кто планировался, из-за травм не доехали Стас Бессмертный и Саша Кокшаров. Ещё вчера почувствовал небольшой дискомфорт Кисляк. Поэтому мы договорились с ЦСКА, что не будем подвергать его риску и вернём обратно в клуб. Вместо него поедет Глебов.
Напомним, 21 марта россияне сыграют с молодёжной сборной Уругвая. 23 числа подопечные Шабарова встретятся с командой «Насьональ», а через два дня проведут товарищеский матч с «Монтевидео Сити Торке».