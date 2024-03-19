Канселу ответил на вопрос о возможном переходе в «Бенфику» в будущем

Защитник «Манчестер Сити» , выступающий на правах аренды за «Барселону», высказался о своём будущем.

Пока что мне ничего не говорили, но я надеюсь, что получится остаться. Я делаю все, чтобы это случилось. Я правда был бы рад поиграть за «Бенфику», но надеюсь провести здесь еще пару-тройку лет.

Несмотря на то, что у клуба есть финансовые трудности, я рад здесь играть. Это первый клуб после «Бенфики», который всегда мне нравился. Я нахожусь там, где всегда хотел оказаться.