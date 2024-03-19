Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2023/2024

Канселу ответил на вопрос о возможном переходе в «Бенфику» в будущем

сегодня, 08:32

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающий на правах аренды за «Барселону», высказался о своём будущем.

Пока что мне ничего не говорили, но я надеюсь, что получится остаться. Я делаю все, чтобы это случилось. Я правда был бы рад поиграть за «Бенфику», но надеюсь провести здесь еще пару-тройку лет.

Несмотря на то, что у клуба есть финансовые трудности, я рад здесь играть. Это первый клуб после «Бенфики», который всегда мне нравился. Я нахожусь там, где всегда хотел оказаться.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ультиматум Санчо. Не вернётся к тен Хагу, МЮ придётся согласиться на 35 млн евро от «Боруссии»
Сегодня, 19:09Максим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии3
Рэтклифф рассказал, подпишет ли «Манчестер Юнайтед» Мбаппе
Сегодня, 14:48
СлухиЙоро готов перейти в «Реал»
Сегодня, 11:22
СлухиСанчо готов остаться в «Боруссии»
Сегодня, 09:19
Слухи«Челси» не хочет продавать Стерлинга
Вчера, 20:19
СлухиЖиру хочет продолжить карьеру в МЛС
17 марта
Сортировать
Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 11:09
Акцент сделан так, чтоб съязвить против Сити, кринжую с таких ситуаций
112910415
112910415
сегодня в 09:46
в Барсе он на своём месте !
оставаться и радоваться жизни !
m2kz2ymfxm58
m2kz2ymfxm58
сегодня в 09:34
В Бенфику его в любом случае с радостью возьмут
s9qun6g47qt2
s9qun6g47qt2
сегодня в 09:00
Когда пенсия будет не за горами и Бенфика сойдет для продолжения карьеры.
52sy7b8frra9
52sy7b8frra9
сегодня в 08:58
Рано или поздно Барселона прокатит на деньги всех. Банкротство не за горами.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 08:52
Через пару-тойку лет может играть в Бенфике, а сейчас нет. Сам знает что лучше для него.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:50
Всему своё время . Всё может случится.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 