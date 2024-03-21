Митрофанов: «Чеферин – планомерный сторонник возвращения и допуска России»

Генеральный секретарь РФС сообщил, что президент УЕФА Александер Чеферин хочет, чтобы Россия вернулась в официальные турниры.

С одной стороны, Чеферин принял решение об отстранении РФС . С другой – он системный и комплексный президент. Александр пытается проводить последовательную политику. Он говорил, что решение об отстранении было принято конкретно в 2022 году, конкретно из-за отбора на чемпионат мира после совещаний с ФИФА , потому что они не могли рисковать целостностью турнира. Но Чеферин – планомерный сторонник возвращения и допуска России. А детские и юношеские команды, по его мнению, должны быть допущены немедленно. Чеферин родился в Югославии, он прекрасно знает, как целое поколение талантливых игроков не допускалось к играм сборных. Он открыто об этом говорит, что дети не должны страдать.