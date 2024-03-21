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Митрофанов: «Чеферин – планомерный сторонник возвращения и допуска России»

сегодня, 13:49

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что президент УЕФА Александер Чеферин хочет, чтобы Россия вернулась в официальные турниры.

С одной стороны, Чеферин принял решение об отстранении РФС. С другой – он системный и комплексный президент. Александр пытается проводить последовательную политику. Он говорил, что решение об отстранении было принято конкретно в 2022 году, конкретно из-за отбора на чемпионат мира после совещаний с ФИФА, потому что они не могли рисковать целостностью турнира. Но Чеферин – планомерный сторонник возвращения и допуска России. А детские и юношеские команды, по его мнению, должны быть допущены немедленно. Чеферин родился в Югославии, он прекрасно знает, как целое поколение талантливых игроков не допускалось к играм сборных. Он открыто об этом говорит, что дети не должны страдать.

Чеферина поддерживают все национальные ассоциации. Но ему сложно балансировать. С одной стороны, он президент УЕФА – одной из ведущих футбольных организаций, самой богатой организации, которая готова поспорить за влияние с ФИФА. А с точки зрения швейцарского законодательства УЕФА – швейцарская общественная организация, которая подчиняется всем законам Швейцарии. И Швейцария последнее время им регулярно об этом напоминает. Половина членов УЕФА – члены ЕС. А значит, в УЕФА должны учитывать и решения ЕС, как, например, решения по Суперлиге.

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Источник: championat.com Фото: Официальный сайт УЕФА
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:23
К чему эти разглагольствования г-на Митрофанова ? Все прекрасно понимают, почему ЭТО случилось с нашими командами и сборной. УЕФА поставлена жирная точка во взаимоотношениях с РФС, и возвращаться к этому вопросу - только тешить себя и нас несбыточными иллюзиями.
Успокойтесь, г-н Митрофанов, и не портите себе и нам нервы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:18
Без комментариев....
Митрофанов любит Чиферина....а нас всех считает...(не будем об этом)....
К сожалению не могу писать дальше коммент...надо в магазин успеть...после прочитанного.....купить портрет Чиферина....и на стену повестить....
Интерес
Интерес
сегодня в 14:45
Так спорт же вне политики? Али нет?Нам наплевать,какие у вас отношения с Чефиром,чефирьте и дальше,но если ЕС влияет на ОБЩЕСТВЕННУЮ организацию,то нахрена она нужна? Распустить к Ядрёной фене...
альсато
альсато
сегодня в 14:32
Так то Россия (сама) и не выходила из официальных турниров, чтоб туда самой возвращаться!)))...а вот кто -чего хочет, показывают дела!))))
112910415
112910415
сегодня в 14:25
союзник надёжный :
сильный, честный ...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:05
Хватит уже в уши 29....надоело читать подобное
x3mqqgfu5egf
x3mqqgfu5egf
сегодня в 13:56
Чеферин сторонник всего, где можно срубить бабла
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:55, ред.
Взносы, зарплаты и поездки вас всех волнуют...
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