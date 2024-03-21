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В РФС рассказали, когда планируют продлить контракт с Карпиным

сегодня, 12:11

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался на тему продления контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Я специально перед интервью у него уточнил: «Не изменилась ли наша позиция, что мы по-прежнему дружим и заинтересованы в сотрудничестве друг с другом? Для нас же это технический вопрос, из которого просто не надо делать политику?» Он ответил: «Абсолютно». Мы в полном взаимодействии, мы смотрим в одну сторону. РФС полностью удовлетворён его работой.

Наверное, это должно произойти по окончании сезона. Надо понимать, что Валерий Георгиевич сильно загружен. Я не пытаюсь его защитить, но на деле так и есть. Просто посмотрите за его логистикой. Думаю, что Дюков и Карпин переговорят как работник и работодатель, и всё. У нас такие отношения, что нам хватит 10 секунд, чтобы всё согласовать. Прошлый контракт мы подписывали минуты две.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Его действующий контракт истекает в июле 2024 года. Под руководством 55-летнего специалиста россияне сыграли 16 матчей (9 побед, 6 ничьих и 1 поражение).

Ранее Митрофанов рассказал, сколько РФС заплатил Сербии и Парагваю за матчи с Россией.

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Все комментарии
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 13:01
А зачем сборной сейчас тренер-то? Зачем сейчас вообще сборная? Только для того, чтобы платить зарплату?
альсато
альсато
сегодня в 12:59
Новую кандидату предлагайте то!..это для тех, кто ратует за замену тренерского штаба Сборной))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:56
Анатолий, опять в машине комментарий пишете ? Смотрите, доведёт вас любовь к футболу до цугундера (?).
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:54
Проиграют сербам - немедленно разрывать. Если сыграют вничью - подумать. Если выиграют - пожизненный контракт.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 12:49
Гоните его прочь из сборной и тогда..."Ростов" станет если не чемпионом то медалистом точно...а так и сиську и письку одной рукой не закроешь))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:31
Был бы профессиональный РФС не продлил бы с ним контракт, тк он во первых своих тащит, а во вторых балласт привлекает вроде Ладыгина и не прльзуется ситуацией когда РФ нигде не играеь и не делает ставку на молодежь. Не нужен он нашей сборной
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:26
Можно и убрать его, ниче не изменится
Гость
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