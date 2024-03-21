В РФС рассказали, когда планируют продлить контракт с Карпиным

Генеральный секретарь РФС высказался на тему продления контракта с главным тренером сборной России .

Я специально перед интервью у него уточнил: «Не изменилась ли наша позиция, что мы по-прежнему дружим и заинтересованы в сотрудничестве друг с другом? Для нас же это технический вопрос, из которого просто не надо делать политику?» Он ответил: «Абсолютно». Мы в полном взаимодействии, мы смотрим в одну сторону. РФС полностью удовлетворён его работой.

Наверное, это должно произойти по окончании сезона. Надо понимать, что Валерий Георгиевич сильно загружен. Я не пытаюсь его защитить, но на деле так и есть. Просто посмотрите за его логистикой. Думаю, что Дюков и Карпин переговорят как работник и работодатель, и всё. У нас такие отношения, что нам хватит 10 секунд, чтобы всё согласовать. Прошлый контракт мы подписывали минуты две.