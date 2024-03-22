Магуайр ответил на вопрос о взаимоотношениях с Саутгейтом

Защитник «Манчестер Юнайтед» дал комментарий касательно взаимоотношений с главным тренером сборной Англии .

Полагаю, меня вызывали в сборную каждый раз, когда я был доступен, играл во всех официальных матчах, в которых только мог. Это вселяет в меня уверенность.

Сейчас многие болельщики, наверное, считают, что меня не должно быть в команде. Миллионы людей думают иначе. Именно поэтому футбол такая замечательная игра, ведь у всех разные точки зрения.

На протяжении всего моего пребывания в сборной Англии Саутгейт верит в меня и оказывает мне невероятную поддержку.

Не знаю, что произойдет после чемпионата Европы, не в курсе, знает ли об этом сам Саутгейт. Но мне кажется, что сборная добилась огромных успехов с тех пор, как он впервые возглавил ее, и его заслуга в этом значительна.