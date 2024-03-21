«Динамо» Москва и ОФК из Белграда подписали договор о сотрудничестве

Московское «Динамо» и клуб ОФК из Белграда объявили о заключении Меморандума о сотрудничестве.
Соглашение предполагает взаимодействие между основными командами, предусматривающее товарищеские матчи и участие в международных турнирах, обучение сотрудников по обмену, а также сотрудничество по вопросам детско-юношеского футбола.
ОФК становился пятикратным чемпионом Югославии и четырехкратным чемпионом Сербии.
В наш санкционный век такие контракты подготавливать и подписывать..
Правда, есть вероятность, что при интенсивности реализации сторонами этого контракта УЕФА навинтит санкции на ОФК.
Иначе получится любопытный прецедент евроинтеграции российских клубов
некоторым образом в обход санкций- допустят ли это?
Впрочем, в любом случае надо пробовать, а другим российским клубам- брать пример с Динамо)
В наш санкционный век такие контракты подготавливать и подписывать..
Правда, есть вероятность, что при интенсивности реализации сторонами этого контракта УЕФА навинтит санкции на ОФК.
Иначе получится любопытный прецедент евроинтеграции российских клубов
некоторым образом в обход санкций- допустят ли это?
Впрочем, в любом случае надо пробовать, а другим российским клубам- брать пример с Динамо)