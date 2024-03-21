«Динамо» Москва и ОФК из Белграда подписали договор о сотрудничестве

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вчера, 17:34

Московское «Динамо» и клуб ОФК из Белграда объявили о заключении Меморандума о сотрудничестве.

Соглашение предполагает взаимодействие между основными командами, предусматривающее товарищеские матчи и участие в международных турнирах, обучение сотрудников по обмену, а также сотрудничество по вопросам детско-юношеского футбола.

ОФК становился пятикратным чемпионом Югославии и четырехкратным чемпионом Сербии.