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«Динамо» Москва и ОФК из Белграда подписали договор о сотрудничестве

вчера, 17:34

Московское «Динамо» и клуб ОФК из Белграда объявили о заключении Меморандума о сотрудничестве.

Соглашение предполагает взаимодействие между основными командами, предусматривающее товарищеские матчи и участие в международных турнирах, обучение сотрудников по обмену, а также сотрудничество по вопросам детско-юношеского футбола.

ОФК становился пятикратным чемпионом Югославии и четырехкратным чемпионом Сербии.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:18
- Респект! Давно пора. Пока УЕФА нам перекрыло кислород, надо нашим клубам искать свои пути развития. Зенит с Црвеной Звездой товарняки играет. Динамо будет с ОФК. Что же тут плохого? На очереди ЦСКА и Спартак...
zddcnna5rh2c
zddcnna5rh2c
вчера в 18:54
Мы всегда за дружбу со всеми. И это очень важно!!!
z7r3msnj9wnx
z7r3msnj9wnx
вчера в 18:53
Опять чужих родственников спонсировать будем.
баск
баск
вчера в 18:13
Пивоваров с Бувачем просто красавцы)
В наш санкционный век такие контракты подготавливать и подписывать..

Правда, есть вероятность, что при интенсивности реализации сторонами этого контракта УЕФА навинтит санкции на ОФК.
Иначе получится любопытный прецедент евроинтеграции российских клубов
некоторым образом в обход санкций- допустят ли это?

Впрочем, в любом случае надо пробовать, а другим российским клубам- брать пример с Динамо)
shlomo
shlomo
вчера в 18:09
Хорошо, что есть кто готов в это время с нами сотрудничать. Респект.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:02
Приятно видеть что ктото ещё хочет сотрудничать!
Гость
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