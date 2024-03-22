День рождения Кокорина и жеребёнок Мюллера. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Бывший форвард «Арсенала» Никлас Бендтнер наслаждается отдыхом — решил сыграть в карты на пляже.
Экс-нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани провел день со своей дочерью.
Криштиану Роналду насладился отдыхом со своей семьей.
Бывший защитник МЮ Алекс Теллес познакомился с дельфинами.
Стиляги дня. Выбрать кого-то одного было очень сложно, поэтому предоставляем это право вам. Среди кандидатов — Мемфис Депай, Жюль Кунде и Эдуардо Камавинга.
Супруге Серхио Рамоса исполнилось 46 лет.
Легендарный Златан Ибрагимович выложил фото, на которых он просто неотразим.
У Томаса Мюллера радость — на свет появился жеребёнок!
Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан путешествует на поезде со своей женой.
Антонио Конте тоже наслаждается свободным временем. Скоро он может перебраться в Германию.
Форвард «Арсенала» Габриэл Жезус посетил парижский Диснейленд.
Александр Кокорин заготовил маски в свою честь, повод есть — день рождения.
На этом наш выпуск завершен, хороших выходных и красивых закатов, как у Хавьера Савиолы!
Промес так любил их выкладывать..
Промес так любил их выкладывать..