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«Валенсия» пригласит на матч с «Реалом» тех, кто помогал тушить пожар

вчера, 11:48
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал02.03.2024 в 23:00 Не начался

«Валенсия» пригласит на матч с «Реалом» пожарных, полицейских, работников здравоохранения и экстренных служб, участвовавших в ликвидации пожара, который произошёл в районе Кампанар.

Весь персонал будет присутствовать на стадионе «Месталья» в том месте, где обычно располагается музыкальная группа (клуб решил, что её не будет на следующей игре, так как это символ праздничной атмосферы).

В результате пожара погибли 10 человек. В связи с этим была перенесена игра 26-го тура Ла Лиги с «Гранадой», которая должна была пройти 24 февраля. Также была отменена встреча Сегунды между «Леванте» и «Андоррой».

Перед матчем с «Реалом» будет объявлена минута молчания, а футболисты «Валенсии» сыграют в форме с чёрными повязками в память о погибших.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:34
очень правильная акция, молодцы !
galem72
galem72
вчера в 13:12, ред.


Пожарных, спасателей и медиков нужно почаще чествовать. Хоть они и выполняют свою работу, но всё же они спасают человеческие (и не только) жизни, и сами регулярно ходят по лезвию ножа.
Акция бесспорно отличная, трибуны должны их поприветствовать стоя.
7gq9yppqe4f5
7gq9yppqe4f5
вчера в 11:57
Хочется чтобы Валенсия в этом матче не проиграла...
wtucfwyq76w9
wtucfwyq76w9
вчера в 11:55
Молодцы.... достойная акция. Так и должно было бы и быть.
Гость
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