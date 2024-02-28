«Валенсия» пригласит на матч с «Реалом» тех, кто помогал тушить пожар

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вчера, 11:48

«Валенсия» пригласит на матч с «Реалом» пожарных, полицейских, работников здравоохранения и экстренных служб, участвовавших в ликвидации пожара, который произошёл в районе Кампанар.

Весь персонал будет присутствовать на стадионе «Месталья» в том месте, где обычно располагается музыкальная группа (клуб решил, что её не будет на следующей игре, так как это символ праздничной атмосферы).

В результате пожара погибли 10 человек. В связи с этим была перенесена игра 26-го тура Ла Лиги с «Гранадой», которая должна была пройти 24 февраля. Также была отменена встреча Сегунды между «Леванте» и «Андоррой».

Перед матчем с «Реалом» будет объявлена минута молчания, а футболисты «Валенсии» сыграют в форме с чёрными повязками в память о погибших.