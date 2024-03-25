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Сборная США выиграла Лигу Наций КОНКАКАФ

сегодня, 08:39

Сборная США переиграла команду Мексики в финале Лиги Наций КОНКАКАФ (2:0).

Голами отметились Тайлер Адамс и Джованни Рейна.

В поединке за третье место Ямайка одолела Панаму (1:0).

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США  Мексика
Перевод с concacaf.com Фото: Сайт si.com
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:10, ред.
Скажу так, Американцы заслуженно победили в финале, т.к играли заметно лучше мексиканцев и моментов создали больше и если бы не Очоа счет был бы крупнее, у мексиканцев был отличный момент у Динамовца Чавеса, но Тернер спас, больше ничего и не создали мексиканцы. Кстати, гол Адамса хорошим получился, пальнул как из пушки!!!
Правда Американцы играли более основным составом, а вот Мексика просматривали резирвистов
баск
баск
сегодня в 10:44
Эх, мексы-мексы)

Но вообще-то этот турнир мало кто в тех местах рассматривает серьёзно, вот Золотой Кубок КОНКАКАФ (аналог Евро)- другое дело, его Мексика выигрывала
12 раз, а американцы только 7, хотя в последние 30 лет турнир практически всегда проводится в США..
kazakoff
kazakoff
сегодня в 10:36
Победил сильнейший, фавориты были равны
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 10:25
Поздравляю сборной США! Несмотря на то, что понятие футбола у них разное, они выиграли Лигу Наций КОНКАКАФ играя в соккер...
112910415
112910415
сегодня в 10:07
сильная команда обыграла другую сильную команду !
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 09:54
Вообще не удивлен. Даже и не вспомню много действующих топ-футболистов мексиканских на данный момент, разве что Лосано и Хименеса из Эредивизи. Зато у США помимо забивших Рейны и Адамса есть еще серьезные игроки такие как Пулишич, Муса, Веа, МакКенни и тд.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:50
Серьезную сборную обыграли
shur
shur
сегодня в 09:49
...янки умеют и любят играть в соккер....
pkz9sk98bay3
pkz9sk98bay3
сегодня в 09:32
Мексику обыграть не такое простое дело, так что пиндосы видать в поряде
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:22
У них тоже там лига наций есть) бесполезных турниров все больше....
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