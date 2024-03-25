Сборная США выиграла Лигу Наций КОНКАКАФ

Сборная США переиграла команду Мексики в финале Лиги Наций КОНКАКАФ (2:0).
Голами отметились Тайлер Адамс и Джованни Рейна.
В поединке за третье место Ямайка одолела Панаму (1:0).
Сборная США переиграла команду Мексики в финале Лиги Наций КОНКАКАФ (2:0).
Голами отметились Тайлер Адамс и Джованни Рейна.
В поединке за третье место Ямайка одолела Панаму (1:0).
Правда Американцы играли более основным составом, а вот Мексика просматривали резирвистов
Правда Американцы играли более основным составом, а вот Мексика просматривали резирвистов