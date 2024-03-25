Сборная США выиграла Лигу Наций КОНКАКАФ

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Уэльс – Польша. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (26.03.2024) В финале квалификации Евро 2024, в гости к Уэльсу приедет команда Польши.