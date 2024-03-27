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Прокуратура Испании запросила 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса

сегодня, 20:21

Прокуратура запрашивает 2,5 года тюрьмы для бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса по делу о поцелуе футболистки местной сборной Дженнифер Эрмосо.

Прокуратура также запросила 1,5 года тюремного заключения для бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы, экс-тренера женской сборной Хорхе Вильды и для директора мужской сборной Альберта Луке.

Помимо этого, прокуратура потребовала на время отбывания наказания запретить Рубиалесу трудиться в области спорта. Функционеру также запретят приближаться к Эрмосо на 200 метров и общаться с ней.

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