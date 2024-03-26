Ачерби оправдали по делу об обвинении в расистских оскорблениях

Спортивный суд Италии принял решение не наказывать защитника «Интера» Франческо Ачерби.
Ранее игрок «Наполи» Жуан сообщил о том, что во время очного матча 29-го тура Серии А футболист миланской команды назвал его «чёрным». Позже сообщалось, что Ачерби признал это, но он произнёс слово не в уничижительном смысле и без расистских намерений.
Суд не нашёл доказательств того, что имели место быть расистские оскорбления.
теперь хоть иногда будут оправдывать несчастных, случайно обмолвившихся ...
теперь хоть иногда будут оправдывать несчастных, случайно обмолвившихся ...
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Прикольно, пусть научит остальных))
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Прикольно, пусть научит остальных))