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ГлавнаяНовостиСудыИталия. Серия А 2023/2024

Ачерби оправдали по делу об обвинении в расистских оскорблениях

сегодня, 18:30
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Спортивный суд Италии принял решение не наказывать защитника «Интера» Франческо Ачерби.

Ранее игрок «Наполи» Жуан сообщил о том, что во время очного матча 29-го тура Серии А футболист миланской команды назвал его «чёрным». Позже сообщалось, что Ачерби признал это, но он произнёс слово не в уничижительном смысле и без расистских намерений.

Суд не нашёл доказательств того, что имели место быть расистские оскорбления.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:37
очень важный прецедент !
теперь хоть иногда будут оправдывать несчастных, случайно обмолвившихся ...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:34
"...но он произнёс слово не в уничижительном смысле и без расистских намерений."
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Прикольно, пусть научит остальных))
8vcebgx6acpj
8vcebgx6acpj
сегодня в 18:32
Если черный, то черный, но не белый же, и не жёлтый...
Гость
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