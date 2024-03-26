Ачерби оправдали по делу об обвинении в расистских оскорблениях

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сегодня, 18:30

Спортивный суд Италии принял решение не наказывать защитника «Интера» .

Ранее игрок «Наполи» сообщил о том, что во время очного матча 29-го тура Серии А футболист миланской команды назвал его «чёрным». Позже сообщалось, что Ачерби признал это, но он произнёс слово не в уничижительном смысле и без расистских намерений.

Суд не нашёл доказательств того, что имели место быть расистские оскорбления.