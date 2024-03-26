Экс-глава китайского футбола приговорён к пожизненному заключению

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сегодня, 09:22

Суд в КНР приговорил бывшего председателя Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюаня к пожизненному заключению. Экс-чиновник был осужден за взяточничество.

Чэнь Сюйюань также лишен политических прав, все его личное имущество конфисковано. Незаконные доходы от взяточничества в соответствии с законом переданы в государственную казну.

С 2010 по 2023 год Чэнь Сюйюань занимал различные руководящие посты в компании Shanghai International Port и Китайской футбольной ассоциации. Сообщается, что он получил взятки на сумму более 81 млн юаней ($11 млн).