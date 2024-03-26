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Экс-глава китайского футбола приговорён к пожизненному заключению

сегодня, 09:22

Суд в КНР приговорил бывшего председателя Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюаня к пожизненному заключению. Экс-чиновник был осужден за взяточничество.

Чэнь Сюйюань также лишен политических прав, все его личное имущество конфисковано. Незаконные доходы от взяточничества в соответствии с законом переданы в государственную казну.

С 2010 по 2023 год Чэнь Сюйюань занимал различные руководящие посты в компании Shanghai International Port и Китайской футбольной ассоциации. Сообщается, что он получил взятки на сумму более 81 млн юаней ($11 млн).

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
pvqqj5bd44qn
pvqqj5bd44qn
сегодня в 13:59
Неужели китайские коркпционеры еще не поняли, что сядут все?
Вещий
Вещий
сегодня в 12:56
Повезло что еще к стенке не поставили....
Сп62
Сп62
сегодня в 11:51
Ну вот, а то все навалились на Промеса. Квинси, вообще, поощрить надо.
112910415
112910415
сегодня в 11:06
китайские шутить не любят !
mvmnbr7mtj2q
mvmnbr7mtj2q
сегодня в 10:04
А наказали очень сурово... Вот как надо действовать по отношению таким людям чтобы другие не левили.
yahxwffwam73
yahxwffwam73
сегодня в 09:58
Надо всех наказывать, не только его, но и тех кто дал деньги. А наказывают только того кто взял...
96qd8gvrrtn3
96qd8gvrrtn3
сегодня в 09:52
Надо было вовремя сделать ноги.
vvz84y2ybdrf
vvz84y2ybdrf
сегодня в 09:46
Жаль что только в Китае так наказывают
8m3awavbt6m3
8m3awavbt6m3
сегодня в 09:23
Мутко всё-таки повезло со страной проживания
Гость
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