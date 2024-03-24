Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСуды

Изобретатель исчезающего спрея вновь выиграл в суде у ФИФА

сегодня, 08:18

Гейне Аллеманье снова признан бразильским судом изобретателем исчезающего спрея, запрос ФИФА отклонен. Гейне дал комментарий по теме:

Это победа над намерением стереть часть истории изобретения, которое изменило футбол. Самый знаменитый спрей в мире – из Бразилии, и суд это подтвердил.

Три года назад коллегия судей гражданского суда вынесла решение в пользу изобретателя, однако ФИФА обжаловала вердикт в суде более высокой инстанции.

В октябре 2023 года независимым экспертом был опубликован отчет с подтверждением того факта, что спрей действительно был изобретен Гейне.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с globo.com
СлухиАдвокаты Алвеса решили взять кредит, чтобы игрока выпустили из тюрьмы
22 марта
СлухиПриговорённый к 9 годам тюрьмы Робиньо арестован в Бразилии
22 марта
Рубиалес вернётся в Испанию и предстанет перед правосудием
21 марта
Бывшая звезда сборной Бразилии приговорён к 9 годам тюремного заключения
21 марта
Залог в 1 млн евро за Дани Алвеса заплатит отец Неймара
20 марта
У Дани Алвеса заберут оба паспорта. Он не сможет покинуть Испанию
20 марта
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 09:08
Не хочет ФИФА платить деньги.. опять будут искать лозейки...
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:05
И сколько он в итоге получит от ФИФА?
Или ещё один суд будет? Не очень понятно.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 08:40
Такая вот практика, когда жиды присваивают чужие идеи, патенты. На заводах и т.д сколько таких историй...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:36
Молодец. Что получил от этого Гей?не
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 