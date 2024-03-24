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сегодня, 08:18

Гейне Аллеманье снова признан бразильским судом изобретателем исчезающего спрея, запрос ФИФА отклонен. Гейне дал комментарий по теме:

Это победа над намерением стереть часть истории изобретения, которое изменило футбол. Самый знаменитый спрей в мире – из Бразилии, и суд это подтвердил.

Три года назад коллегия судей гражданского суда вынесла решение в пользу изобретателя, однако ФИФА обжаловала вердикт в суде более высокой инстанции.

В октябре 2023 года независимым экспертом был опубликован отчет с подтверждением того факта, что спрей действительно был изобретен Гейне.