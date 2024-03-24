Изобретатель исчезающего спрея вновь выиграл в суде у ФИФА

Гейне Аллеманье снова признан бразильским судом изобретателем исчезающего спрея, запрос ФИФА отклонен. Гейне дал комментарий по теме:
Это победа над намерением стереть часть истории изобретения, которое изменило футбол. Самый знаменитый спрей в мире – из Бразилии, и суд это подтвердил.
Три года назад коллегия судей гражданского суда вынесла решение в пользу изобретателя, однако ФИФА обжаловала вердикт в суде более высокой инстанции.
В октябре 2023 года независимым экспертом был опубликован отчет с подтверждением того факта, что спрей действительно был изобретен Гейне.
Или ещё один суд будет? Не очень понятно.
Или ещё один суд будет? Не очень понятно.