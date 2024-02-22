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Хабаровск не сможет принять матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России

вчера, 14:33
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи14.03.2024 в 12:00 Не начался

В «СКА-Хабаровск» намерены перенести матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Сочи» из Хабаровска в Сочи. Ранее руководители дальневосточного клуба заявили, что дело в логистике. Но как сообщают источники, знакомые с ситуацией, игру хотят перенести из-за проблем с подогревом поля.

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Источник: matchtv.ru
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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:40
Надо учитывать климатические условия и идти друг другу на встречу.
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