Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о развитии спорта в нашей стране.
В России действует самое спортивное правительство. Если вы посмотрите внешне на вице‑премьера правительства, министра экономического развития, то это спортивные люди, своим примером показывающие, как надо формировать здоровое отношение к нашей жизни через занятия спортом, через активный интерес к нашей великой стране.
В Сочи за последнее время введено в строй более 300 спортивных объектов, активно используется наследие Олимпиады и Паралимпиады 2014 года. Мы видим интерес инвесторов, развитие инфраструктуры, сейчас Красная Поляна это всесезонный курорт.
Казань называют спортивной столицей России. Турпоток в Казань с 2013 года увеличился в 10 раз. Казань известна спортивными объектами, туристическими кластерами, историческими местами. А какой импульс развитию туризма дал чемпионат мира по футболу многим нашим городам! Возведены отели, дороги, стадионы. Миллионы наших людей приезжают в эти города.
2024 год подарит много ярких событий — «Игры Будущего», Игры БРИКС, «Игры дружбы». Такая тенденция будет сохраняться. Мы видим интерес ко многим спортивным событиям.
"Стадион к ЧМ в Саранске! Конечно, сейчас на нём никто не играет, потому что и "Мордовия", а после него и созданный на его базе ФК "Саранск" были расформированы, но в лучшие матчи на ФК "Саранск" на этот великолепный 40-тысячник приходили по 500 человек! Какое ещё государство может себе позволить возвести 40-тысячник в городке на 300 тыс жителей, и где вокруг рядом нет других населённых пунктов? Только мы!"
"А как вам поле на "Фиште", на котором сейчас невозможно играть, а на его подготовку к ЧМ на его дренажные системы и т.п. было потрачено 7 миллиардов! Мы показали всему миру, как максимально быстро ушатать дорогущее поле и украсть всю инфраструктуру (видимо), мы уже подаём в связи с этим заявку в Книгу Рекордов Гинесса, и это ещё одно большое достижение!"
"И вот вам, наконец, решающее доказательство наших достижений - посещаемость стадионов, упавшая в два раза. Если в нулевые годы на "Рубин" ходило по 15 тысяч, то сейчас по 7. "Зенит-Арена" после открытия собирала по 46 тысяч, а сейчас - 24! Нами была поставлена кардинальная задача убрать хулиганов с трибун, и точечно обнаружилось, что этих хулиганов - половина! Зато теперь на трибунах вы не услышите ни мата, ни пошлости, все называют друг друга только на вы!"
"Мы продолжим работать в этом направлении, строить огромные стадионы в небольших городках, убивать наши поля, а до 2030 года нами поставлена задача сократить количество болельщиков ещё в два раза! Должны остаться только болельщики с высшим образованием и получившие на меньше 90 баллов по литературе на ЕГЭ. Мы считаем, что эта задача вполне выполнима."
"Стадион к ЧМ в Саранске! Конечно, сейчас на нём никто не играет, потому что и "Мордовия", а после него и созданный на его базе ФК "Саранск" были расформированы, но в лучшие матчи на ФК "Саранск" на этот великолепный 40-тысячник приходили по 500 человек! Какое ещё государство может себе позволить возвести 40-тысячник в городке на 300 тыс жителей, и где вокруг рядом нет других населённых пунктов? Только мы!"
"А как вам поле на "Фиште", на котором сейчас невозможно играть, а на его подготовку к ЧМ на его дренажные системы и т.п. было потрачено 7 миллиардов! Мы показали всему миру, как максимально быстро ушатать дорогущее поле и украсть всю инфраструктуру (видимо), мы уже подаём в связи с этим заявку в Книгу Рекордов Гинесса, и это ещё одно большое достижение!"
"И вот вам, наконец, решающее доказательство наших достижений - посещаемость стадионов, упавшая в два раза. Если в нулевые годы на "Рубин" ходило по 15 тысяч, то сейчас по 7. "Зенит-Арена" после открытия собирала по 46 тысяч, а сейчас - 24! Нами была поставлена кардинальная задача убрать хулиганов с трибун, и точечно обнаружилось, что этих хулиганов - половина! Зато теперь на трибунах вы не услышите ни мата, ни пошлости, все называют друг друга только на вы!"
"Мы продолжим работать в этом направлении, строить огромные стадионы в небольших городках, убивать наши поля, а до 2030 года нами поставлена задача сократить количество болельщиков ещё в два раза! Должны остаться только болельщики с высшим образованием и получившие на меньше 90 баллов по литературе на ЕГЭ. Мы считаем, что эта задача вполне выполнима."