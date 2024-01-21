Матыцин заявил, что ЧМ-2018 дал импульс развитию туризма в России

Министр спорта РФ рассказал о развитии спорта в нашей стране.

В России действует самое спортивное правительство. Если вы посмотрите внешне на вице‑премьера правительства, министра экономического развития, то это спортивные люди, своим примером показывающие, как надо формировать здоровое отношение к нашей жизни через занятия спортом, через активный интерес к нашей великой стране.

В Сочи за последнее время введено в строй более 300 спортивных объектов, активно используется наследие Олимпиады и Паралимпиады 2014 года. Мы видим интерес инвесторов, развитие инфраструктуры, сейчас Красная Поляна это всесезонный курорт.

Казань называют спортивной столицей России. Турпоток в Казань с 2013 года увеличился в 10 раз. Казань известна спортивными объектами, туристическими кластерами, историческими местами. А какой импульс развитию туризма дал чемпионат мира по футболу многим нашим городам! Возведены отели, дороги, стадионы. Миллионы наших людей приезжают в эти города.

2024 год подарит много ярких событий — «Игры Будущего», Игры БРИКС, «Игры дружбы». Такая тенденция будет сохраняться. Мы видим интерес ко многим спортивным событиям.