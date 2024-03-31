Болбой отказался отдать Кудусу стул для празднования

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сегодня, 14:13

«Ньюкасл» на домашнем поле обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ (4:3), но игра запомнилась не только футболом.

Полузащитник «молотобойцев» забил второй гол своей команды в этой встрече и решил отпраздновать взятие ворот, используя стул — в своём фирменном стиле.

Футболист подбежал к краю поля, там на стуле сидел болбой. Мальчик отказался передать игроку предмет, партнеры по команде с улыбками обняли Кудуса и игра продолжилась.

Фанаты «сорок» выразили свою симпатию болбою.