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Почеттино не пошёл на праздничный ужин с женой после ничьей с «Брентфордом»

сегодня, 11:59
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что отменил планы на праздничный ужин с женой после ничьей с «Брентфордом» в матче 27-го тура АПЛ (2:2) 2 марта.

Ничья была похожа на проигрыш. Это расстроило мою жену, потому что я отменил ужин. Я сказал, что не хочу идти на него, а намерен остаться дома. Мне повезло, потому что тогда со мной был мой тренерский штаб. Мы закончили день просмотром матча «Реала» против «Валенсии», выпили ещё вина, но ничего интересного. Только больше смотрели футбол.

Последние несколько дней я смотрел все игры. Я смотрел не только Лигу чемпионов и Чемпионшип, а также Лигу чемпионов Азии — «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад», «Аль-Аин» — «Аль-Наср». Я смотрел разные игры.

Это правда, что она [жена — прим. ред.] недовольна мной, но она прекрасно знает, что настроение не очень хорошее. Когда настроение плохое, семье приходится нелегко. Ответственность заключается в том, чтобы побеждать и дарить хорошие чувства болельщикам. Ты чувствуешь ответственность, когда дела идут не очень хорошо.

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Вещий
Вещий
сегодня в 12:59
Ну наверное семья должна понимать ситуацию...
Incredulous
Incredulous
сегодня в 12:27
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:10
Я смотрю, у элитного тренера очередное ноу-хау.

Можно побухать и посмотреть футбол вместе с друзьями из тренерского штаба, а жене, которая ждала похода в ресторан по какому-то поводу, сказать, что это с горя и она должна понять))
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 12:03
Короче просто остался бухнуть с друзьями и колегами посли работы !
Гость
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