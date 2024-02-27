«Бавария» опубликовала фото игроков в ретро-форме по случаю 124-летия клуба

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вчера, 15:07

Сегодня «Бавария» отмечает свой день рождения. Немецкому суперклубу исполнилось 124 года.

«Бавария» является самым титулованным клубом в Германии (33 победы в Бундеслиге и 20 побед в Кубке Германии). Мюнхенцы также является рекордсменами по количеству мячей, забитых за один сезон (1971/1972 — 101 мяч). А в сезоне 2015/2016 «Бавария» пропустила всего 17 голов в 34 матчах Бундеслиги, что является рекордом в этом соревновании по сей день. Ни одна команда в пяти ведущих европейских лигах не выигрывала столько национальных титулов подряд, сколько мюнхенцы (десять с 2013 года).

В сезонах 1986/1987 и 2012/2013 «Бавария» потерпела всего одно поражение. Ни одна другая команда Бундеслиги не сравнилась с этим рекордом.

В сезоне 2014/2015 мюнхенцы установили рекорд сезона Бундеслиги, сыграв 22 матча на ноль. Также «Бавария» является самым большим спортивным клубом в мире, в нём состоит более 316 000 членов.

В честь дня рождения футболисты немецкой команды сфотографировались в ретро-форме.