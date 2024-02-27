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«Бавария» опубликовала фото игроков в ретро-форме по случаю 124-летия клуба

вчера, 15:07

Сегодня «Бавария» отмечает свой день рождения. Немецкому суперклубу исполнилось 124 года.

«Бавария» является самым титулованным клубом в Германии (33 победы в Бундеслиге и 20 побед в Кубке Германии). Мюнхенцы также является рекордсменами по количеству мячей, забитых за один сезон (1971/1972 — 101 мяч). А в сезоне 2015/2016 «Бавария» пропустила всего 17 голов в 34 матчах Бундеслиги, что является рекордом в этом соревновании по сей день. Ни одна команда в пяти ведущих европейских лигах не выигрывала столько национальных титулов подряд, сколько мюнхенцы (десять с 2013 года).

В сезонах 1986/1987 и 2012/2013 «Бавария» потерпела всего одно поражение. Ни одна другая команда Бундеслиги не сравнилась с этим рекордом.

В сезоне 2014/2015 мюнхенцы установили рекорд сезона Бундеслиги, сыграв 22 матча на ноль. Также «Бавария» является самым большим спортивным клубом в мире, в нём состоит более 316 000 членов.

В честь дня рождения футболисты немецкой команды сфотографировались в ретро-форме.

«Бавария» опубликовала фото игроков в ретро-форме по случаю 124-летия клуба «Бавария» опубликовала фото игроков в ретро-форме по случаю 124-летия клуба «Бавария» опубликовала фото игроков в ретро-форме по случаю 124-летия клуба «Бавария» опубликовала фото игроков в ретро-форме по случаю 124-летия клуба

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Все комментарии
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 19:25
Мюллер отлично смотрится в этих формах. А вот Мусиала выглядит так, будто работает болбоем на Альянц Арене и в перерыве стащил пару футболок из раздевалки.
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:58
Лучше бы игру показали под стать этой форме
112910415
112910415
вчера в 16:51
в скверном настроении встречают праздник
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 16:03
Красавцы..
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 15:54
Бавария часто играет лучше, чем в среднем при таком бюджете. Да, есть спад. Но на лигу чемпионов еще есть надежда. Форца, голливуд!
p4werznrej7w
p4werznrej7w
вчера в 15:29
Только подарочки с тухлятиной у руля все протухли
Интерес
Интерес
вчера в 15:29
Наверное,"очередную годовщину"???Подозреваю,что бабульке исполнилось больше одного года.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:22
День рождения– грустный праздник
Титулов нет, но ты улыбнись, не грусти напрасно...
shlomo
shlomo
вчера в 15:10
Не совсем удачный сезон для такой даты.... посмотрим как отпразднуют 125 летие.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 15:10
«Бавария» отмечает годовщину основания клуба, пора бы еще вернуться в строй грандов.
9c6ysqj7uvvb
9c6ysqj7uvvb
вчера в 15:09
И в такую годовщину у них наметился спад
Гость
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