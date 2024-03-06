Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Примера 2023/2024

«Реал» празднует 122-летие

сегодня, 14:26

Сегодня «Реал» празднует своё 122-летие. 6 марта 1902 года был избран первый совет директоров мадридского клуба.

За свою славную историю «Реал» является: трёхкратным победителем Кубка мира, обладателем Кубка Эвы Дуарте, тринадцатикратным обладателем Суперкубка Испании, двадцатикратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Кубка УЕФА, пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА, тридцати пятикратным чемпионом Испании, пятикратным победителем Клубного чемпионата мира, шестикратным обладателем Кубка европейских чемпионов и восьмикратным победителем Лиги чемпионов.

Напомним, 27 февраля своё 124-летие отмечала «Бавария».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Главный тренер олимпийской сборной Аргентины провёл беседу с Месси
Сегодня, 12:17
Клуб, проигравший все матчи сезона, поддержал «Шеффилд Юнайтед»
Вчера, 11:50
«Рейнджерс» хотел сделать «Манчестер Сити» дочерним клубом
04 марта
Матч «Райо Вальекано» — «Кадис» прерывали из-за сильного дождя и града
02 марта Фото
СлухиФутболисты «Униона» погнались за вором из-за кражи часов
28 февраля
ОфициальноДаниэль Алвес находится в списке легендарных игроков «Барселоны»
27 февраля
Все комментарии
Hamman
Hamman
сегодня в 14:38
Днюху надо отпраздновать красивой победой в сегодняшней игре...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 