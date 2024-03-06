«Реал» празднует 122-летие

Сегодня «Реал» празднует своё 122-летие. 6 марта 1902 года был избран первый совет директоров мадридского клуба.
За свою славную историю «Реал» является: трёхкратным победителем Кубка мира, обладателем Кубка Эвы Дуарте, тринадцатикратным обладателем Суперкубка Испании, двадцатикратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Кубка УЕФА, пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА, тридцати пятикратным чемпионом Испании, пятикратным победителем Клубного чемпионата мира, шестикратным обладателем Кубка европейских чемпионов и восьмикратным победителем Лиги чемпионов.
Напомним, 27 февраля своё 124-летие отмечала «Бавария».