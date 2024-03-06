«Реал» празднует 122-летие

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сегодня, 14:26

Сегодня «Реал» празднует своё 122-летие. 6 марта 1902 года был избран первый совет директоров мадридского клуба.

За свою славную историю «Реал» является: трёхкратным победителем Кубка мира, обладателем Кубка Эвы Дуарте, тринадцатикратным обладателем Суперкубка Испании, двадцатикратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Кубка УЕФА , пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА , тридцати пятикратным чемпионом Испании, пятикратным победителем Клубного чемпионата мира, шестикратным обладателем Кубка европейских чемпионов и восьмикратным победителем Лиги чемпионов.

Напомним, 27 февраля своё 124-летие отмечала «Бавария».