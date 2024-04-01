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Вратарь «Атлетико Паранаэнсе» может перейти в «Интер»

сегодня, 15:36

Вратарь «Атлетико Паранаэнсе» Бенто может продолжить карьеру в Европе.

По данным источника, на подписание голкипера претендует «Интер». Также в трансфере Бенто заинтересованы команды из АПЛ и Ла Лиги.

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Все комментарии
Neuron0020
Neuron0020
сегодня в 16:09
Поздравляю игрока под ником УЭСКА со вторым местом! Почему я поздравляю его конкретно? Сейчас объясню.
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Очки которые он потратил в группе Л. Яшина — 6200.
Очки которые потратил Mekail в группе Л. Яшина — 11850.
Разница очков — 5650 в пользу Mekail.

Очки которые выиграл УЭСКА — 7151
Очки которые выиграл Mekail — 7975
Разница очков — 824 в пользу Mekail

Возврат инвестиций — УЭСКА 115.33% — чистый возврат - (+15.33%).
Возврат инвестиций — Mekail 67. 29% — чистый возврат - (-32.70%)

Разница инвестиций — 48.03% в пользу УЭСКА.

По сути Mekail занял первое место, но у УЭСКА процент в плюсе, и 1.91 раз меньше очков, почти в два раза.

Чисто цифровая статистика. И мы знаем, кто и каким образом вышел в финал.

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И наконец, поздравляю игрока под ником sova147 за победу в группе Заболотного. Браво!
3erx77zxr4su
3erx77zxr4su
сегодня в 15:44
Неужели в Европе у него будет большой успех...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:42
Видать хороший вратарь.если многие заинтересовались.
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