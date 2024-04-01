Вратарь «Атлетико Паранаэнсе» может перейти в «Интер»

Вратарь «Атлетико Паранаэнсе» Бенто может продолжить карьеру в Европе.
По данным источника, на подписание голкипера претендует «Интер». Также в трансфере Бенто заинтересованы команды из АПЛ и Ла Лиги.
Вратарь «Атлетико Паранаэнсе» Бенто может продолжить карьеру в Европе.
По данным источника, на подписание голкипера претендует «Интер». Также в трансфере Бенто заинтересованы команды из АПЛ и Ла Лиги.
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Очки которые он потратил в группе Л. Яшина — 6200.
Очки которые потратил Mekail в группе Л. Яшина — 11850.
Разница очков — 5650 в пользу Mekail.
Очки которые выиграл УЭСКА — 7151
Очки которые выиграл Mekail — 7975
Разница очков — 824 в пользу Mekail
Возврат инвестиций — УЭСКА 115.33% — чистый возврат - (+15.33%).
Возврат инвестиций — Mekail 67. 29% — чистый возврат - (-32.70%)
Разница инвестиций — 48.03% в пользу УЭСКА.
По сути Mekail занял первое место, но у УЭСКА процент в плюсе, и 1.91 раз меньше очков, почти в два раза.
Чисто цифровая статистика. И мы знаем, кто и каким образом вышел в финал.
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И наконец, поздравляю игрока под ником sova147 за победу в группе Заболотного. Браво!
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Очки которые он потратил в группе Л. Яшина — 6200.
Очки которые потратил Mekail в группе Л. Яшина — 11850.
Разница очков — 5650 в пользу Mekail.
Очки которые выиграл УЭСКА — 7151
Очки которые выиграл Mekail — 7975
Разница очков — 824 в пользу Mekail
Возврат инвестиций — УЭСКА 115.33% — чистый возврат - (+15.33%).
Возврат инвестиций — Mekail 67. 29% — чистый возврат - (-32.70%)
Разница инвестиций — 48.03% в пользу УЭСКА.
По сути Mekail занял первое место, но у УЭСКА процент в плюсе, и 1.91 раз меньше очков, почти в два раза.
Чисто цифровая статистика. И мы знаем, кто и каким образом вышел в финал.
————————————————————————————————————
И наконец, поздравляю игрока под ником sova147 за победу в группе Заболотного. Браво!