Тен Хаг отреагировал на возможное приглашение Саутгейта в МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» отреагировал на слухи о возможном приглашении в клуб наставника сборной Англии .

Когда работаешь в «Манчестер Юнайтед», всегда присутствует шум и слухи вокруг клуба, команды, тренера, футболистов. Всегда будут трудности.

Средствам массовой информации нравятся спекуляции, и, разумеется, у нас другие интересы, мы не думаем об этом.

Мы сконцентрированы на рабочем процессе, чтобы заставить команду выступать лучше. Поэтому слухи меня не беспокоят.