Тен Хаг отреагировал на возможное приглашение Саутгейта в МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг отреагировал на слухи о возможном приглашении в клуб наставника сборной Англии Гарета Саутгейта.
Когда работаешь в «Манчестер Юнайтед», всегда присутствует шум и слухи вокруг клуба, команды, тренера, футболистов. Всегда будут трудности.
Средствам массовой информации нравятся спекуляции, и, разумеется, у нас другие интересы, мы не думаем об этом.
Мы сконцентрированы на рабочем процессе, чтобы заставить команду выступать лучше. Поэтому слухи меня не беспокоят.