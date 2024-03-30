Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Тен Хаг отреагировал на возможное приглашение Саутгейта в МЮ

сегодня, 10:40

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг отреагировал на слухи о возможном приглашении в клуб наставника сборной Англии Гарета Саутгейта.

Когда работаешь в «Манчестер Юнайтед», всегда присутствует шум и слухи вокруг клуба, команды, тренера, футболистов. Всегда будут трудности.

Средствам массовой информации нравятся спекуляции, и, разумеется, у нас другие интересы, мы не думаем об этом.

Мы сконцентрированы на рабочем процессе, чтобы заставить команду выступать лучше. Поэтому слухи меня не беспокоят.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСтало известно, во сколько может «Ливерпулю» обойтись приглашение тренера
Сегодня, 08:27
СлухиРуководство «Баварии» начало переговоры с Нагельсманном
Сегодня, 00:23
Тренер «Вулверхэмптона» отреагировал на интерес со стороны «Ман Юнайтед»
Сегодня, 00:07
Слухи«Бавария» объявит имя нового тренера в апреле. У клуба есть два кандидата
Вчера, 21:12
СлухиЗидан может возглавить «Баварию». Рибери будет его помощником
Вчера, 17:49
Слухи«Аякс» рассматривает четырёх кандидатов на должность главного тренера
Вчера, 09:44
Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 11:11
Его скоро не будет у руля МЮ
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:06
Когда работаешь на заводе тоже шум и слухи в курилке, но тоже концентрируешься на рабочем процессе.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 