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«Манчестер Юнайтед» может отпустить ван де Бека бесплатно

сегодня, 11:17

«Манчестер Юнайтед» может отпустить полузащитника Донни ван де Бека свободным агентом, несмотря на то что игрока покупали за 35 миллионов фунтов.

Нынешний сезон футболист проводит в «Айнтрахте» из Франкфурта.

Голландец переехал на «Олд Траффорд» летом 2020 года.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 12:26
Сульшер тоже виноват в его карьере, не давал возможности ему играть. Зачем покупали тогда???
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 11:56
Да 10Хаг точно не топ-тренер, если ему мало было игроков, которые были до него, он не смог ничего с ними сделать приличного, но он ещё и накупил лично приведённых (и на которых, как писали, он заработал хорошие агентские), которые оказались такими же беспонтовыми.

Больше похож на добротного физрука, не совсем элитный тренер, конечно, чтобы десятое место целевое уступить, но и какой-то внятной игры не может наладить, разве что игроки его лично не сливают, поэтому он и держится, хотя что им его сливать, они привыкли к физрукам за последние годы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 11:39, ред.
Конечно, они бы дальше прогрессировали, возможно, но сильно ли, вопрос, они оба не супер универсалы.

Но я не думаю, что Перес упал бы с утра с кровати, ударился головой и купил их, я говорил ещё когда Санчо играл в Германии, что у него ментальные проблемы, которые не дадут ему дальше расти, ему плевать на партнёров.

Ну а покупать Антони с прилагающимся одним финтом-вертушкой за 100 лямов это если у него уже деменция реально начнётся, в чём его подозревает Багров))
Маг_тм
Маг_тм ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:37
Так и есть. Но я думаю в Реале те же Антони и Санчо, как минимум хотя бы не упали в цене
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 11:35, ред.
Ну и них и не Перес в руководстве. Перес за 126 миллионов оформил эту четвёрку (Феде 5 миллионов, Камавинга 31 миллион, Вини 45 миллионов, Родриго 45 миллионов), в итоге получил 4 игроков по 100-150 миллионов на долгие годы вперёд.

И лучший тренер по прогрессу игроков в мире, вероятно - Анчелотти, нужно добавить, который может выжать из любого игрока максимум.

Причём сейчас Вини, Родриго всё ещё растут каждый год, ну а Камавинга вообще на уровень ЗМ, я думаю, выйдет. Его техника, атлетизм, видение поля + в этом году добавились пасы. И, в отличие от Вини, он супер стабилен эмоционально, а, в отличие от Родриго, супер-универсален. Я уверен, что Камавинга будет стоить те же 180 миллионов скоро)

В МЮ только за Антони с Санчо отдали 180 миллионов, в итоге получили 0))
allemz
allemz
сегодня в 11:31, ред.
Игрок талантливый, в Аяксе здорово смотрелся, потом переход в МЮ и целая полоса неудач. Вопросов больше к нему или к качеству управления Тен Хага, который не смог должным образом помочь СВОЕМУ же игроку адаптироваться и тот поломался морально? Играл бы дальше в Аяксе или перешёл к нормальному тренеру, мб и сложилось бы по-другому, кто знает. Однако и ван де Бек небезгрешен, раз уж за 3 года не смог собраться
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 11:25
МЮ столько талантов загубил за последние 10 лет. Много игроков очень перспективных было куплено, и все они провалились. вон Реал, купил таких же ребят (Камавинга, Родриго, Винисиус, Вальверде итд) и сделали из них мега звезд, они не были прям топами, а просто перспективные парни как и Дони. в Арсенале и Мс тоже хорошая атмосфера, также в основном подтягивают игроков.
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