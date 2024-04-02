«Манчестер Юнайтед» может отпустить ван де Бека бесплатно

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сегодня, 11:17

«Манчестер Юнайтед» может отпустить полузащитника свободным агентом, несмотря на то что игрока покупали за 35 миллионов фунтов.

Нынешний сезон футболист проводит в «Айнтрахте» из Франкфурта.

Голландец переехал на «Олд Траффорд» летом 2020 года.