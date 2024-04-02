«Манчестер Юнайтед» может отпустить ван де Бека бесплатно

«Манчестер Юнайтед» может отпустить полузащитника Донни ван де Бека свободным агентом, несмотря на то что игрока покупали за 35 миллионов фунтов.
Нынешний сезон футболист проводит в «Айнтрахте» из Франкфурта.
Голландец переехал на «Олд Траффорд» летом 2020 года.
И лучший тренер по прогрессу игроков в мире, вероятно - Анчелотти, нужно добавить, который может выжать из любого игрока максимум.
Причём сейчас Вини, Родриго всё ещё растут каждый год, ну а Камавинга вообще на уровень ЗМ, я думаю, выйдет. Его техника, атлетизм, видение поля + в этом году добавились пасы. И, в отличие от Вини, он супер стабилен эмоционально, а, в отличие от Родриго, супер-универсален. Я уверен, что Камавинга будет стоить те же 180 миллионов скоро)
В МЮ только за Антони с Санчо отдали 180 миллионов, в итоге получили 0))
И лучший тренер по прогрессу игроков в мире, вероятно - Анчелотти, нужно добавить, который может выжать из любого игрока максимум.
Причём сейчас Вини, Родриго всё ещё растут каждый год, ну а Камавинга вообще на уровень ЗМ, я думаю, выйдет. Его техника, атлетизм, видение поля + в этом году добавились пасы. И, в отличие от Вини, он супер стабилен эмоционально, а, в отличие от Родриго, супер-универсален. Я уверен, что Камавинга будет стоить те же 180 миллионов скоро)
В МЮ только за Антони с Санчо отдали 180 миллионов, в итоге получили 0))