В контракте Бернарду Силвы есть особые условия выкупа для «Барселоны»

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сегодня, 11:06

В контракте полузащитника «Манчестер Сити» есть особый пункт, согласно которому «Барселона» может выкупить игрока за 50 миллионов евро.

Силва выступает за «горожан» с лета 2017 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне игрок сборной Португалии провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего атакующего полузащитника в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хави может остаться в «Барселоне».