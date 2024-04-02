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В контракте Бернарду Силвы есть особые условия выкупа для «Барселоны»

сегодня, 11:06

В контракте полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы есть особый пункт, согласно которому «Барселона» может выкупить игрока за 50 миллионов евро.

Силва выступает за «горожан» с лета 2017 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне игрок сборной Португалии провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего атакующего полузащитника в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хави может остаться в «Барселоне».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:46
Силву хочет в Барсу ...
есть над чем подумать !
allemz
allemz
сегодня в 11:22
Какой-то бред прописывать невыгодные для клуба условия в контракте или же это желание самого Бернарду, непонятно.
Либо каталонцы отдают за него сотку, либо же Хави бесплатно становится играющим тренером и латает дыру в полузащите
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 11:18, ред.
Надеюсь Барса купит Холланда. Перес долго работает над этим. Хотя и принципиальные соперники, но старый волк понимает что интерес к Ла лиге это значительно повысит.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:17
Учитывая, что Барселона на финансовой паперти с протянутой рукой, данная информация переходик в разряд фейковых)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:09
За такую сумму не стоит его выкупать.... денег и так у Барсы в обрез.
Гость
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