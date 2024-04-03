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Противостояние с «Зенитом» в Кубке России станет для Абаскаля решающим

сегодня, 13:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит20:30 Не начался

Главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля могут уволить, если «красно-белые» не покажут хорошую игру и не пройдут «Зенит» по сумме двух матчей 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ.

Первая игра состоится сегодня в Москве, а ответная 17 апреля в Санкт-Петербурге.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 14:11
Если смена точно готова, то смысл есть
И до окончания сезона дадут новому тренеру прочувствовать команду, атмосферу в клубе
Сп62
Сп62
сегодня в 14:09
Таких источников уже не сосчитать, а Абаскаль работает и работает.
lotsman
lotsman
сегодня в 14:00, ред.
От Спартака и Зенита ждали жаркой игры месяц назад, у команд было полтора месяца на подготовку, но в итоге мы увидели минимум моментов и нули на табло. В мартовской встрече от Зенита, игравшего дома, ждали более боевой игры. Но Зенит мало рисковал и обострял, особенно это касалось дорогого новичка Артура. Спартаковцы хорошо прессинговали, но без опасения для ворот Зенита. В итоге матч без результата. С тех пор Зенит прошел Динамо в кубке и взял 4 очка в чемпионате, сохранив за собой первое место. А Спартак оказался в кризисе. Он лидирует по ударам в створ, но без голов. У команды Абаскаля по-прежнему нет голов со стандартов. Без Промеса в Спартаке нет футболиста, который может решить эпизод. Но Промес на нарах, а Зенит сегодня будет в гостях у Спартака. Посмотрим, что получится. Разрекламировали этот матч, широко.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:42
Не согласен с постановкой вопроса. Выиграет у "Зенита", а затем два - три матча сыграет неудачно. Всё равно оставлять на посту тренера ? По логике автора так и получается.
Интерес
Интерес
сегодня в 13:33
КАк в анекдоте :Василий Иванович,вы всё обещаете ,да обещаете...
Сколько можно евроспециалиста стращать?Он не из пугливых.Тем более,что знает,что предположения о победе "Спартака" над "Зенитом"-это рассуждения "блондинки на Тверской".Хотя ничейку могут зацепить.Но в ответке заглотят по самые гланды.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 13:30
ну значит сегодня сольют его и соответственно матч
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:27
Нога для волшебного пинча уже занесена, разбег взят! Вдвойне приятно будет, если к этому пинчу будет причастен мой любимый Зенит...
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