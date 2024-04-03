Противостояние с «Зенитом» в Кубке России станет для Абаскаля решающим

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сегодня, 13:23

Главного тренера «Спартака» могут уволить, если «красно-белые» не покажут хорошую игру и не пройдут «Зенит» по сумме двух матчей 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ .

Первая игра состоится сегодня в Москве, а ответная 17 апреля в Санкт-Петербурге.