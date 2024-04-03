Противостояние с «Зенитом» в Кубке России станет для Абаскаля решающим

Главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля могут уволить, если «красно-белые» не покажут хорошую игру и не пройдут «Зенит» по сумме двух матчей 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ.
Первая игра состоится сегодня в Москве, а ответная 17 апреля в Санкт-Петербурге.
Сколько можно евроспециалиста стращать?Он не из пугливых.Тем более,что знает,что предположения о победе "Спартака" над "Зенитом"-это рассуждения "блондинки на Тверской".Хотя ничейку могут зацепить.Но в ответке заглотят по самые гланды.
Сколько можно евроспециалиста стращать?Он не из пугливых.Тем более,что знает,что предположения о победе "Спартака" над "Зенитом"-это рассуждения "блондинки на Тверской".Хотя ничейку могут зацепить.Но в ответке заглотят по самые гланды.