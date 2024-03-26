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Генеральный секретарь РФС: «Спаллетти хотел возглавить сборную России»

сегодня, 17:21

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и экс-генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, что бывший тренер клуба из Санкт-Петербурга, ныне возглавляющий сборную Италии Лучано Спаллетти хотел работать в национальной команде России.

Спаллетти хотел доказать, что он тренер-победитель, ведь до «Зенита» у него не было титулов. Лучано верил, что с нами он и в Италии докажет, что он тренер-чемпион. При этом Спаллетти, и когда работал в «Зените» и после, хотел возглавить сборную России. Он влюблён в нашу страну. Уходя из клуба, он прямо мне про это сказал. Лучано считал, что у нас много сильных игроков и большой потенциал, что мы сами себя недооцениваем. Он был убеждён, что наши игроки многое могут, но надо только мозги раскрыть и придать уверенности.

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Все комментарии
3ny4jpdmpuwa
3ny4jpdmpuwa
сегодня в 18:33
У нас и Валера неплохо справляется, и берет недорого.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 18:06
Все они в России любят деньги, чем больше денег - тем больше любовь...
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 17:25
Многие итальянцы любят Россию, Спаллетти – один из них.
Гость
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