Генеральный секретарь РФС: «Спаллетти хотел возглавить сборную России»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) и экс-генеральный директор «Зенита» рассказал, что бывший тренер клуба из Санкт-Петербурга, ныне возглавляющий сборную Италии хотел работать в национальной команде России.

Спаллетти хотел доказать, что он тренер-победитель, ведь до «Зенита» у него не было титулов. Лучано верил, что с нами он и в Италии докажет, что он тренер-чемпион. При этом Спаллетти, и когда работал в «Зените» и после, хотел возглавить сборную России. Он влюблён в нашу страну. Уходя из клуба, он прямо мне про это сказал. Лучано считал, что у нас много сильных игроков и большой потенциал, что мы сами себя недооцениваем. Он был убеждён, что наши игроки многое могут, но надо только мозги раскрыть и придать уверенности.