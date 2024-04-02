Аршавин: «Вариант с Карпиным лежит на поверхности для „Спартака“»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию оценил слухи о возможном переходе главного тренера «Ростова» в «Спартак».

Он единственный, кто может возглавить «Спартак» сейчас. Вариант с Карпиным лежит на поверхности для «красно-белых». Кто еще может-то возглавить?