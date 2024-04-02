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Аршавин: «Вариант с Карпиным лежит на поверхности для „Спартака“»

сегодня, 18:31

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил слухи о возможном переходе главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в «Спартак».

Он единственный, кто может возглавить «Спартак» сейчас. Вариант с Карпиным лежит на поверхности для «красно-белых». Кто еще может-то возглавить?

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ морозз (раскрыть)
сегодня в 19:57
А куда еще его разваливать, его собирать надо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:34
И та, и другая сторона любит ходить по полю с разбросанными граблями...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:25
Время покажет как и что..
Ещё как сам Валерий Карпин решит, ведь у него должнсть главный тренер футбольной сборной России.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 19:25
Бросить в разгар сезона один клуб, возглавить другой - это только в РПЛ норма.
lotsman
lotsman
сегодня в 19:11
Какой Карпин? Там Саламыч себе места не находит, ждёт не дождётся приглашения из Спартака.
морозз
морозз
сегодня в 19:03
Аршавину снится как бы быстрее развалить Спартак? В одну реку может войти только бегунок Быстров…да и он успел отхватить по щам в Питере!
Хиромант
Хиромант
сегодня в 18:54
- В Ростове у Карпина карт-бланш! Отсюда и результат. А в Спартаке после каждого тура, каждый "специалист" будет его критиковать, и вставлять "палки в колёса". А оно ему надо?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:53
Карпин не тот человек, который нужен Спартаку.
112910415
112910415
сегодня в 18:52
вариант интересный, да
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:51
Возглавить Спартак?
После всего, что он наговорил?
f6u2xnk5854p
f6u2xnk5854p
сегодня в 18:50
Спартак переезжает в Ростов.
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