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Агент Чистякова: «Он ждёт своего шанса, но всегда решает тренер»

вчера, 12:15

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита», выступающего на правах аренды за «Сочи», Дмитрия Чистякова, высказался на тему игрового времени своего клиента.

Игровое время Дмитрия в «Сочи»? Хотелось бы большего, но никто не жалуется. Дмитрий – профессионал, значит, на тренировках нужно доказывать, что ты лучший. Он ждёт своего шанса, но всегда решает тренер, кто будет играть.

Чистяков перешёл в «Сочи» на правах аренды зимой 2024 года. За это время он отыграл 45 минут и получил жёлтую карточку.

Ранее Талаев сообщил, что летом 30-летний защитник вернётся в «Зенит».

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Все комментарии
a-league
a-league
вчера в 14:21
Карьеру Чистякова может реанимировать только возврат к Карпину, все остальные варианты - это дальнейшая деградация ....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:34
Закончится аренда и вернется,а ждут ли его там?
Гость
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