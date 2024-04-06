Нино назвал место, которое занял бы «Зенит» в чемпионате Бразилии

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вчера, 11:29

Защитник «Зенита» рассказал, что в бразильской Серии А «сине-бело-голубые» боролись бы за чемпионство.

Тоже претендовал бы на титул, так как чемпионат России — скоростной и богат единоборствами. А в Бразилии, думаю, темп медленнее из-за климата. У нас очень жарко, и это осложняет игру. В российской лиге приблизительно равный уровень команд, каждая старается проявить себя и навязать борьбу. А «Зенит» — фантастический клуб, который точно боролся бы в Бразилии за золото.

Нино перешёл в стан «сине-бело-голубых» из «Флуминенсе» в январе 2024 года. За российский клуб он сыграл 5 матчей и получил жёлтую карточку.