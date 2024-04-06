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Нино назвал место, которое занял бы «Зенит» в чемпионате Бразилии

вчера, 11:29

Защитник «Зенита» Нино рассказал, что в бразильской Серии А «сине-бело-голубые» боролись бы за чемпионство.

Тоже претендовал бы на титул, так как чемпионат России — скоростной и богат единоборствами. А в Бразилии, думаю, темп медленнее из-за климата. У нас очень жарко, и это осложняет игру. В российской лиге приблизительно равный уровень команд, каждая старается проявить себя и навязать борьбу. А «Зенит» — фантастический клуб, который точно боролся бы в Бразилии за золото.

Нино перешёл в стан «сине-бело-голубых» из «Флуминенсе» в январе 2024 года. За российский клуб он сыграл 5 матчей и получил жёлтую карточку.

Напомним, на данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ,

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Зенит  Нино
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 14:00
В России футбол скоростной?! Никогда такого не замечал.
Интерес
Интерес
вчера в 12:30
Пусть переезжает,только стадион оставит для вернувшегося в город легендарного ленинградского "Динамо".
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 12:19
Да Зеня спёкся бы! Но бразилы помогут ...
lotsman
lotsman
вчера в 12:15
За чемпионство все борются, только с разными успехами.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 11:32
Хоть РПЛ и сильнее чем в Бразилии, жаль у нас таких талантов как там - нет. За 20 лет не может одного таланта выпустить, на уровне Гимораеша хотят бы
Гость
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