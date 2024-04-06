Смолов: «Хиддинк — легендарный, суперклассный чувак»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов поделился впечатлениями от работы с тренером Гусом Хиддинком. Футболист трудился под руководством рулевого в «Анжи», в 2013 году клуб взял бронзовые медали Премьер-Лиги. Помимо этого, специалист брал бронзу и со сборной России на Евро-2008.
Делал на поле что‑то, нарушая установку? Конкретно в моем случае позиция подразумевает креатив. Как правило, у тренеров нет конкретных требований к нападающим. Группе атаки обычно разрешается принимать решение на свое усмотрение. И тренеры не ограничивают как правило.
Хиддинк — легендарный, суперклассный чувак, но он больше психолог, нежели тренер. Он не открыл для меня ничего нового как для игрока. Но при этом он очень хорошо разбирал психотипы игроков, у него был индивидуальный подход к каждому. Со мной он шутил, кого‑то ругал, провоцируя различные эмоции, чтобы все показывали свои 100% на поле. Насколько я знаю, Гуса все любили, знали, что он за коллектив.
"Федя Кэшбэк? Я не смог открыть для него ничего нового как для игрока, но я не считаю это неудачей, это универсальный топ-исполнитель. Ведь он и без меня забивал "Реалу", "Барселоне", мисс России и внучке президента России, на ментов, когда пьяный разбил свой спорткар и сбежал с места ДТП, а частенько и на игру. Вы же знаете, что я очень хорошо разбираю психотипы игроков, поэтому кого-то я ругал, с кем-то шутил, но точно знал, что таким топовым паспортистам просто по утрам частенько нужен с утра бокал Моёт, чтобы придти в себя после попойки, и всё, они - готовые машины для голов, работа тренера тут закончена. Вот и весь секрет успеха."
"Федя Кэшбэк? Я не смог открыть для него ничего нового как для игрока, но я не считаю это неудачей, это универсальный топ-исполнитель. Ведь он и без меня забивал "Реалу", "Барселоне", мисс России и внучке президента России, на ментов, когда пьяный разбил свой спорткар и сбежал с места ДТП, а частенько и на игру. Вы же знаете, что я очень хорошо разбираю психотипы игроков, поэтому кого-то я ругал, с кем-то шутил, но точно знал, что таким топовым паспортистам просто по утрам частенько нужен с утра бокал Моёт, чтобы придти в себя после попойки, и всё, они - готовые машины для голов, работа тренера тут закончена. Вот и весь секрет успеха."
С какой бы сборной ни работал, первостепенное значение уделял физической подготовке игроков, всегда держа в уме вариант "измотать противника". Его требования к "физике" были сравнимы с требованиями легендарного Лобановского, чьё отношение к данному вопросу было первостепеннейшим.
Много времени уделял индивидуально игрокам, их психологическому настрою, налаживанию доверия друг к другу и ответственности.
Для Гуса мелочей не было, например назначая капитана команды, он предпочитал назначать его из центральных защитников или полузащитников, мотивируя свое решение тем, что игрок из центра умеет лучше других регулировать события и поведение партнёров на поле.
Не обошёл стороной и вопрос питания спортсменов, прием пищи осуществлялся строго за 3.5 часа до игры, тем самым выполнялась рекомендация физиологов и спортивных диетологов, дабы не опустить "ласты" после первого тайма.
Здесь отступлюсь и приведу пример решения этого вопроса в ФК "Кубань" с приходом на тренерскую должность Сергея Овчинникова - он ввёл в рацион футболистов значительное количество каш, исключил майонезы и кетчупы (последние два "продукта" запрещены во многих командах!!)
После игры Гус обязательным сделал прием пищи, даже если игра заканчивалась поздно вечером.
И по "мелочам"... Гус был всегда против симуляций игроков на поле, проповедовал жёсткую дисциплину (но не казарменную) и мог отстранить от сборной даже за опоздание (Игнашевич С.) Не многим удавалось добиваться доверия игроков и их исполнения дисциплинарных требований. Перед ответственной игрой мог игроков отпустить с базы...
Не признавал авторитеты чиновников и если мешали тактично ставил их на место.
Вспомните выдворение Мутко из раздевалки Сборной России..
В общем есть люди о которых просто приятно вспоминать.
Здоровья Гусу Ивановичу!))
С какой бы сборной ни работал, первостепенное значение уделял физической подготовке игроков, всегда держа в уме вариант "измотать противника". Его требования к "физике" были сравнимы с требованиями легендарного Лобановского, чьё отношение к данному вопросу было первостепеннейшим.
Много времени уделял индивидуально игрокам, их психологическому настрою, налаживанию доверия друг к другу и ответственности.
Для Гуса мелочей не было, например назначая капитана команды, он предпочитал назначать его из центральных защитников или полузащитников, мотивируя свое решение тем, что игрок из центра умеет лучше других регулировать события и поведение партнёров на поле.
Не обошёл стороной и вопрос питания спортсменов, прием пищи осуществлялся строго за 3.5 часа до игры, тем самым выполнялась рекомендация физиологов и спортивных диетологов, дабы не опустить "ласты" после первого тайма.
Здесь отступлюсь и приведу пример решения этого вопроса в ФК "Кубань" с приходом на тренерскую должность Сергея Овчинникова - он ввёл в рацион футболистов значительное количество каш, исключил майонезы и кетчупы (последние два "продукта" запрещены во многих командах!!)
После игры Гус обязательным сделал прием пищи, даже если игра заканчивалась поздно вечером.
И по "мелочам"... Гус был всегда против симуляций игроков на поле, проповедовал жёсткую дисциплину (но не казарменную) и мог отстранить от сборной даже за опоздание (Игнашевич С.) Не многим удавалось добиваться доверия игроков и их исполнения дисциплинарных требований. Перед ответственной игрой мог игроков отпустить с базы...
Не признавал авторитеты чиновников и если мешали тактично ставил их на место.
Вспомните выдворение Мутко из раздевалки Сборной России..
В общем есть люди о которых просто приятно вспоминать.
Здоровья Гусу Ивановичу!))