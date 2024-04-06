Смолов: «Хиддинк — легендарный, суперклассный чувак»

Нападающий «Динамо» поделился впечатлениями от работы с тренером . Футболист трудился под руководством рулевого в «Анжи», в 2013 году клуб взял бронзовые медали Премьер-Лиги. Помимо этого, специалист брал бронзу и со сборной России на Евро-2008.

Делал на поле что‑то, нарушая установку? Конкретно в моем случае позиция подразумевает креатив. Как правило, у тренеров нет конкретных требований к нападающим. Группе атаки обычно разрешается принимать решение на свое усмотрение. И тренеры не ограничивают как правило.

Хиддинк — легендарный, суперклассный чувак, но он больше психолог, нежели тренер. Он не открыл для меня ничего нового как для игрока. Но при этом он очень хорошо разбирал психотипы игроков, у него был индивидуальный подход к каждому. Со мной он шутил, кого‑то ругал, провоцируя различные эмоции, чтобы все показывали свои 100% на поле. Насколько я знаю, Гуса все любили, знали, что он за коллектив.